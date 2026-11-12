Johan Manzambi fällt verletzungsbedingt für Slowenien und Schottland aus

Johan Manzambi muss verletzungsbedingt auf die Länderspiele gegen Slowenien und Schottland verzichten. Die Schweiz reist mit 26 Spielern an.

Der Schweizerische Fussballverband hat bestätigt, dass Johan Manzambi für die anstehenden Länderspiele gegen Slowenien und Schottland nicht zur Verfügung steht. Der 21-jährige Offensivakteur muss wegen einer Verletzung forfaitieren, was dazu führt, dass das Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft auf 26 Spieler beschränkt bleibt.

Muskelprobleme verhindern Einsatz

Manzambi war bereits am Montag mit Wadenbeschwerden im Nati-Camp eingetroffen. Trotz intensiver medizinischer Betreuung und weiterer diagnostischer Abklärungen hat sich sein Zustand nicht ausreichend verbessert. Aufgrund dieser Entwicklung ist ein Einsatz in den beiden kommenden Partien ausgeschlossen.

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In enger Absprache mit seinem Verein Aston Villa reist der Angreifer noch am Donnerstag zu seiner Mannschaft zurück. Um das Team auf die Anforderungen der Nations League vorzubereiten, wird kein weiterer Spieler nachnominiert.

Ausfälle belasten Kaderstruktur

Manzambi ist der vierte Spieler, der verletzungsbedingt für die Reisen fehlt. Neben ihm müssen auch Kapitän Granit Xhaka, Miro Muheim und Silas Huber pausieren. Xhaka konnte nach einer Blessur, die er bei Sunderland zugezogen hatte, nicht anreisen. Muheim musste wegen muskulärer Beschwerden absagen, obwohl er zuletzt tolle Leistungen beim HSV zeigte.

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Auch der vierte Torhüter Silas Huber kommt nicht zu seinem Debüt. Der 21-Jährige war im Training aus kurzer Distanz von einem Ball im Gesicht getroffen worden und erlerte dabei eine Gehirnerschütterung. Diese Situation zwingt die Nationalmannschaft, mit einem verkürzten Kader aufzutreten.

Broadcast und nächste Schritte

Die letzten beiden Nations League-Partien können Fans wie gewohnt bei SRF verfolgen. Die Analyse der Verletztenliste zeigt, dass die Nationalmannschaft trotz der Ausfälle von Schlüsselspielern ihre Aufgaben erfüllen muss. Die Situation bleibt angespannt, da die Leistungsträger auf der Bank Platz nehmen müssen.