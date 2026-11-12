Johan Manzambi fällt bei Schweizer Nati wegen Wadenproblemen aus

Der junge Mittelfeldspieler Johan Manzambi muss das Lager der Schweizer Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. Grund sind anhaltende Wadenbeschwerden, die ihn zu einer Rückkehr zu Aston Villa zwingen. Weitere Ausfälle prägen den Kader.

Johan Manzambi verlässt das Trainingslager der Schweizer Nati onalmannschaft in St. Gallen vorzeitig. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kann die entscheidenden Partien der UEFA Nations League gegen Slowenien und Schottland nicht bestreiten. Die Entscheidung folgt auf eine nicht ausreichende Genesung von akuten Wadenbeschwerden, die den Spieler bereits zur Anreise in die Schweiz behinderten.

Medizinische Gründe für die vorzeitige Abreise

Die medizinische Betreuer der Nationalmannschaft hatten den Zustand des Spielers von Montag an intensiv überwacht. Trotz der Bemühungen des Stabes setzte sich eine nennenswerte Besserung der Verletzung nicht durch. Infolgedessen muss Manzambi das Lager noch heute verlassen, ohne zuvor auch nur eine Minute auf dem Platz gestanden zu haben.

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Die Rückreise nach England erfolgt in enger Abstimmung mit seinem Verein Aston Villa. Die Rücksprache zwischen dem Schweizer Verband und dem englischen Klub war notwendig, um den medizinischen Status des jungen Talents bestmöglich zu koordinieren und weitere Risiken für die Karriere des Mittelfeldspielers auszuschließen.

Ursprung der Verletzung im Premier League Spiel

Die Wadenprobleme gehen auf eine Begegnung in der englischen Premier League zurück. Am vergangenen Sonntag wurde Johan Manzambi beim Spiel von Aston Villa gegen Manchester United ausgewechselt. Das Remis endete mit einem 4:4, und der Schweizer kam in der 78. Minute zum Einsatz.

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Kurz vor seinem Auswechseln hatte sich der Mittelfeldspieler verletzt. Der englische Verteidiger Leny Yoro von Manchester United hatte ihn dabei am Fuss getroffen. Diese Kollision löste die Beschwerden aus, die sich nun auch auf der nationalen Ebene manifestierten und ein Weiterkommen im Kader unmöglich machten.

Weitere Ausfälle verkleinern den verfügbaren Kader

Neben Johan Manzambi stehen mehrere weitere namhafte Akteure nicht zur Verfügung. Nationaltrainer Murat Yakin verzichtet bewusst auf eine Nachnomination weiterer Spieler und stellt sich der Aufgabe, die beiden Spiele mit einem reduzierten Kader zu bestreiten. Die Situation wird durch eine Reihe von individuellen Problemen verschärft.

Kapitän Granit Xhaka fehlt bereits seit dem Start aufgrund einer eigenen Wadenverletzung. Ebenso kann Miro Muheim aufgrund von muskulären Beschwerden nicht aushelfen. Der Torwart Silas Huber vom FCZ musste das Camp ebenfalls verlassen, nachdem er sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.

Neue Situation mit 26 Spielern vor den Top-Spielen

Die Schweizer Nationalmannschaft reitet nun auf 26 Spielern durch die entscheidenden Phasen der Gruppenphase. Ruben Vargas war zunächst verspätet eingereist, da er unter Magen-Darm-Beschwerden litt. Mittlerweile hat er sich jedoch wieder in den Kreis der Nationalmannschaft integriert und steht für die Partie zur Verfügung.

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Bei der Situation von Manuel Akanji handelte es sich um ein anderes Szenario. Der Defensivspieler hatte zunächst individuell trainiert, was jedoch rein der Belastungssteuerung nach dem Serie-A-Spiel gegen Inter Mailand diente. Er gilt weiterhin als Teil der Planungen für die Begegnungen in der Nations League. Die Fans und Experten beobachten nun, wie der Trainerstab die Lücken schließt.