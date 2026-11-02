Joël Monteiro fraglich für die Schweizer Nati, Bayern muss Gnabry und Saibari lange ersetzen

Wadenverletzung von Joël Monteiro gefährdet den Nati-Zusammenzug, während Serge Gnabry und Ismael Saibari den FC Bayern über längere Zeit nicht unterstützen können.

Die Schweizer Nationalmannschaft muss beim anstehenden Zusammenzug für die Nations-League-Spiele gegen Slowenien am 13.11. und gegen Schottland am 16.11. möglicherweise ohne Joël Monteiro planen. Der 27-jährige Offensivspieler hatte sich am Wochenende im Spiel zwischen Lecce und Genoa verletzt. Der Verein Genoa informierte am Montag über die Diagnose, die für den Schweizer Nationalspieler einen Ausfall im Ligabetrieb bedeutet.

Neben der Nati sorgt auch der FC Bayern München für Schlagzeilen. Sportvorstand Max Eberl erklärte am Montag, dass Sommerneuzugang Ismael Saibari und Serge Gnabry in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr für den Rekordmeister auflaufen werden.

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Monteiro verletzt sich an der linken Wade

Joël Monteiro hat sich laut Mitteilung seines Klubs eine Verletzung ersten Grades an der linken Wade zugezogen. Der Verein stellte klar, dass der Schweizer am Wochenende gegen Torino fehlen wird. Eine Rückkehr sei nach der Länderspielpause Mitte November denkbar.

Ob diese Verletzung auch ein Forfait für den Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft bedeutet, ist laut den vorliegenden Angaben noch nicht bekannt. Die endgültige Entscheidung liegt beim Nationaltrainer Murat Yakin, der sein Aufgebot am Donnerstag bekannt geben wird.

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Bayern muss auf Saibari und Gnabry verzichten

Ismael Saibari fällt beim FC Bayern nach einem Syndesmoseriss voraussichtlich drei bis vier Monate aus. Max Eberl bestätigte diese Einschätzung am Montag und machte deutlich, dass der Neuzugang aus dem Sommer damit für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung steht.

Auch bei Serge Gnabry geht der Verein davon aus, dass er nicht rechtzeitig fit wird. Eberl sagte laut Berichterstattung, man gehe davon aus, dass Gnabry bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein werde. Der Verein muss die Offensive damit in den kommenden Wochen ohne zwei Spieler planen, die als feste Optionen gelten.

Auswirkungen auf Nati und Bayern im Herbst

Für die Schweizer Nationalmannschaft hängt die Besetzung des Angriffs nun vom Aufgebot ab, das Murat Yakin am Donnerstag veröffentlicht. Ein Ausfall von Joël Monteiro würde die Auswahl vor den Spielen gegen Slowenien und Schottland zu einer Umstellung zwingen, sofern der Spieler nicht rechtzeitig genesen ist.

Beim FC Bayern München beginnt mit den Ausfällen eine längere Phase, in der sich der Kader auf andere Spieler stützen muss. Der Verein wird in den kommenden Wochen zeigen müssen, wie die Mannschaft ohne Ismael Saibari und Serge Gnabry im Angriff und im Mittelfeld reagiert. Konkrete Termine für weitere Untersuchungen oder Rückkehrpläne nannte der Verein in den vorliegenden Angaben nicht.