Joel Mattli und Malika Dzumaev gewinnen Bronze bei "Let's Dance" Finale

Joel Mattli und Malika Dzumaev haben den dritten Platz bei der 19. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. Woitschack belegte den ersten Platz mit einem makellosen Finale.

Der Schweizer Joel Mattli (32) belegte im Finale der 19.

"Let's Dance"-Staffel den dritten Platz. Woitschack erzielte als einzige ein makelloses Finale mit dreimal 30 Punkten. Elf lange Wochen voller schweisstreibender Trainingseinheiten, Stress, Lampenfieber, manch einer Verletzung, aber eben auch jeder Menge Euphorie. Das alles führte zu diesem Freitagabend.

Im Final der 19. Staffel von Milano und Anna-Carina Woitschack (33) waren allesamt heiss wie Frittenfett auf die Auszeichnung "Dancing Star 2026". Doch wie wusste schon Christopher Lambert (69) aka der Highlander? Es kann nur einen geben!

Oder, in diesem Fall, eine. Für jedes Paar standen jeweils drei Tänze an: Ein Jurytanz, ein Lieblingstanz aus der aktuellen Staffel sowie ein Final-Freestyle. Woitschack machte den Auftakt mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov und einem Quickstep zur Rihanna-Nummer "Umbrella". Die Jury hatte rein gar nichts zu bemängeln – gleich zum Start des Finals wurden 30 Punkte vergeben, Jorge González zückte sogar ungeniert seine goldene Banane





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