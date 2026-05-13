Job and Matura: Balancing Work and Study

This article provides tips and strategies for balancing a job and a matura or vocational training course. It emphasizes the importance of planning, taking breaks, and prioritizing tasks to avoid burnout. It also highlights the challenges of combining work and study and offers advice on how to organize the workload effectively.

Job und Matura lassen sich gut verbinden, wenn das Pensum, die Lernzeiten und die Erholung gut geplant werden, ohne dass dabei immer Druck im Alltag entsteht.

Ein realistisches Arbeitspensum schützt Lernzeit, Schlaf und Prüfungsvorbereitung. Teilen Sie sich Pausen ein, um kein Burnout zu bekommen. Eine Matura neben dem Job ist machbar, aber sie erfordert mehr als guten Willen. Die Herausforderung besteht nicht nur im Stoff, sondern auch in der Organisation des Alltags.

Wer arbeitet, lernt und daneben noch ein Privatleben, eine Familie oder Pendelzeiten unterbringen muss, kann schnell an den Rand seiner Kräfte kommen. In der Schweiz betrifft das viele Menschen, die sich mit einer gymnasialen Matura, Berufsmatura oder einem Vorbereitungskurs neue Bildungswege eröffnen möchten. Der erste Schritt ist nicht der Stundenplan der Schule, sondern der Arbeitsvertrag. Wer 100 Prozent arbeitet und zusätzlich mehrere Abende pro Woche Unterricht besucht, kommt schnell an seine Grenzen.

In der Erhebung 2024 zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden zeigt, waren 2024 rund 72 Prozent der Studierenden neben dem Studium erwerbstätig. Damit die Doppelbelastung klappen kann, ist also eine Planung unverzichtbar. Wer berufstätig ist, sollte Lernzeiten nicht nur 'irgendwann am Abend' einplanen. Besser sind feste Blöcke, die wie Termine behandelt werden.

Das kann am Dienstagabend, am Samstagmorgen oder während einer längeren Mittagspause sein. Dabei helfen kleine, wiederkehrende Einheiten oft mehr als lange Lernstrecken. Nach einem Arbeitstag ist die Konzentration meistens begrenzt. Eine Stunde konzentriertes Lernen kann dann sinnvoller sein als drei müde Stunden mit halb geöffnetem Buch.

In der Schweiz lohnt es sich, früh mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Manche Betriebe unterstützen Weiterbildungen mit flexiblen Arbeitszeiten, einzelnen freien Tagen oder finanziellen Beiträgen. Wichtig ist, dass Sie sich selber die Pausen auch gönnen und den Arbeitgeber fragen. Zum Beispiel: 'Ich brauche vor Prüfungen zwei freie Nachmittage' oder 'Ich möchte an Kurstagen früher beginnen und früher gehen'.

Solche Lösungen sind für Arbeitgeber oft einfacher zu prüfen. Häufig entsteht, wenn man alles gleichzeitig perfekt machen will. Das ist bei einer Matura neben dem Job kaum realistisch. Besser ist eine ehrliche Einteilung nach Risiko, Aufwand und Prüfungsnähe.

Fächer mit grossen Lücken brauchen regelmässige Aufmerksamkeit. Starke Fächer dürfen dagegen phasenweise weniger Zeit erhalten. Das bedeutet nicht, sie zu vernachlässigen. Viele planen Erholung erst ein, wenn alles erledigt ist.

Genau das funktioniert bei Job und Matura schlecht. Es ist fast immer etwas offen: eine Aufgabe, ein Kapitel, eine Präsentation oder eine Prüfung. Bewegung, Pausen und soziale Kontakte halten die Belastung langfristig tragbar. Wer ständig kürzt, spart kurzfristig Zeit, verliert aber oft Konzentration.

Bei anstehenden Prüfungen sollten Sie sich auch Zeit für sich nehmen. - Hilfreich ist ein Prüfungsplan über mehrere Wochen. Darin stehen nicht nur Prüfungstermine, sondern auch Wiederholungsblöcke, freie Abende und mögliche Puffertage. Gerade Puffertage sind wichtig, weil im Alltag immer etwas dazwischenkommt. oder Überzeit einsetzen kann, sollte diese Tage gezielt planen.

Ein freier Tag vor einer Prüfung bringt oft mehr als viele kurze Abende unter Druck. Es bedeutet, die Belastung so zu steuern, dass sie tragbar bleibt. Dazu gehören ein realistisches Pensum, feste Lernzeiten, frühe Absprachen und echte Erholung. Wer den Alltag bewusst plant, gewinnt nicht nur Zeit, sondern auch Ruhe.

Die Matura wird dadurch nicht automatisch einfach. Sie wird aber übersichtlicher, planbarer und deutlich weniger abhängig vom Last-Minute-Lernen





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