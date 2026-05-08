Jessie Buckley und Paul Mescal drehen gemeinsam Liebesfilm 'Hold on to Your Angels'

Die irische Oscar-Preisträgerin Jessie Buckley und ihr Landsmann Paul Mescal werden nach 'Hamnet' auf das nächste gemeinsame Projekt ein. Sie werden die Hauptrollen in dem Liebesfilm 'Hold on to Your Angels' unter der Regie von Benh Zeitlin übernehmen. Die Geschichte spielt im Süden des US-Bundesstaates Louisiana.

Die irische Oscar -Preisträgerin Jessie Buckley und ihr Landsmann Paul Mescal werden nach 'Hamnet' auf das nächste gemeinsame Projekt ein. Sie übernehmen die Hauptrollen in dem Liebesfilm 'Hold on to Your Angels' unter der Regie von Benh Zeitlin .

Die Geschichte spielt im Süden des US-Bundesstaates Louisiana. Zeitlin beschreibt es als 'die unmöglichste Liebesgeschichte', der er je begegnet sei. An der Produktion von 'Hold on to Your Angels' ist auch Zeitlin beteiligt, der 2012 mit dem Drama 'Beasts of the Southern Wild' Furore machte, das den Top-Preis des Sundance Filmfestivals gewann, in Cannes als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde und vier Oscar-Nominierungen holte. Der Film erzählt die Geschichte eines sechsjährigen Mädchens, das mit seinem Sohn Hamnet verarbeiten muss.

Die Rolle brachte ihr in diesem Jahr den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Mescal war 2023 für 'Aftersun' als bester Hauptdarsteller nominiert gewesen





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