Jessica Moretti's French Order of Explosive Candles Further Compels Investigation in Crans-Montana Case

Jessica Moretti, the accused bar owner in the Crans-Montana case, has been linked to the purchase of 900 explosive candles in France. The police have been accompanying her and her husband Jacques Moretti on their way to the joint questioning of the investigators. The bar owners have been summoned for the first time to face the justice. The explosive candles could potentially set off the fire-retardant foam insulation on the ceiling, according to the warning message from Moretti. She mentioned in the message that the candles should be picked up in France as they are 'explosive' and cannot be delivered to Switzerland.

Eine Sprachnachricht soll Jessica Moretti im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS weiter belasten. Es geht dabei um Wunderkerzen. Jessica und ihr Ehemann Jacques Moretti auf dem Weg zur Anhörung der Staatsanwaltschaft Wallis.

Diese seien explosiv, soll die angeklagte Bar-Besitzerin erwähnt haben. Am 5. Juni wurden Jacques und Jessica Moretti ein weiteres Mal von der Polizei begleitet. Die Besitzer der Bar «Le Constellation» stellten sich zum ersten Mal gemeinsam der Justiz.

Jessica und Jacques Moretti am Freitag, 5. Juni auf dem Weg zur gemeinsamen Befragung vor den Ermittlern. Nun wird ebenfalls bekannt, dass Jessica Moretti in Frankreich 900 dieser Wunderkerzen bestellt haben soll. Gemäss der Zeitung sagte Moretti in der Nachricht vom 6.

Dezember 2025, die Kerzen müssten in Frankreich abgeholt werden. Denn sie seien «explosiv» und könnten somit nicht in die Schweiz geliefert werden. Gegenüber den Ermittlern hätten Morettis ausgesagt, sie könnten sich nicht daran erinnern, die Kerzen je in Frankreich abgeholt zu haben





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