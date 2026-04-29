Jessica Mann schildert Vergewaltigung durch Harvey Weinstein erneut vor Gericht

Jessica Mann hat im Wiederaufnahmeverfahren gegen Harvey Weinstein detailliert ausgesagt, wie sie von ihm sexuell missbraucht wurde. Sie berichtete von wiederholten Versuchen, sich zu wehren, und der emotionalen Belastung, die ihr durch die Beziehung zu dem ehemaligen Hollywood-Mogul entstanden ist. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die #MeToo-Bewegung und die Herausforderungen, denen sich Opfer sexueller Übergriffe stellen müssen.

Jessica Mann , eine Friseurin und Schauspielerin, hat vor Gericht erneut detailliert ausgesagt, was ihr mit dem ehemaligen Hollywood -Mogul Harvey Weinstein widerfahren ist. Dies ist bereits ihr dritter Bericht im Rahmen eines Wiederaufnahmeverfahrens, nachdem frühere Prozesse durch Verfahrensfehler und einen gescheiterten zweiten Prozess ungültig wurden.

Unter Tränen schilderte Mann am Dienstag, wie Weinstein sie in einem New Yorker Hotelzimmer sexuell missbraucht haben soll. Sie betonte, dass sie wiederholt 'Nein' gesagt und versucht habe, zu entkommen, doch Weinstein habe ihre Bitten ignoriert und sie wie Eigentum behandelt. Die Beziehung zu Weinstein, die zunächst als einvernehmlich, wenn auch kompliziert, begann, sei in eine Vergewaltigung ausgeartet, so Mann.

Sie traf Weinstein erstmals 2013 und gab zu, seinen Annäherungsversuchen zunächst nachgegeben zu haben, obwohl sie sich dabei unwohl gefühlt habe. Sie beschrieb ihn als bisweilen charmant, aber unfähig, ein 'Nein' zu akzeptieren.

'Dann kam diese Monsterseite zum Vorschein', sagte sie sichtlich emotional. Kurz nach Beginn der Beziehung habe Weinstein überraschend ein Zimmer im selben Hotel gebucht, in dem sie selbst eingecheckt hatte. Sie begleitete ihn dorthin, um die Situation zu klären, doch er habe sie aufgefordert, sich auszuziehen. Als sie sich weigerte und versuchte, die Tür zu öffnen, habe er diese zugeschlagen und sie vergewaltigt.

'Ich erinnere mich, dass ich einfach zugemacht und aufgegeben habe', sagte sie mit gebrochener Stimme. Im Badezimmer des Hotelzimmers fand sie später eine gebrauchte Spritze für ein Medikament gegen Erektionsstörungen. Mann gab an, zunächst niemandem von dem Vorfall erzählt zu haben und sogar Tee mit Weinstein und seiner Tochter getrunken zu haben, um den Anschein von Normalität zu wahren.

Sie setzte die sexuelle Beziehung zu Weinstein fort, der ihr im Gegenzug bei der Suche nach einer Anstellung in einem Friseursalon half. Ein Geldgeschenk lehnte sie jedoch ab. Als sie sich in einen anderen Mann verliebte und die Beziehung zu Weinstein beenden wollte, reagierte dieser zunächst freundlich, doch nachdem er erfuhr, dass ihr neuer Partner ein Schauspieler war, wurde er wütend und behauptete, sie stehe ihm noch etwas schuldig. Daraufhin soll er sich erneut an ihr vergangen haben.

Harvey Weinstein, einst einer der mächtigsten Produzenten Hollywoods, wurde nach den Enthüllungen über sexuelles Fehlverhalten im Jahr 2017 zum Symbol der #MeToo-Bewegung. In den letzten sechs Jahren wurde er sowohl in New York als auch in Kalifornien wegen Sexualverbrechen verurteilt und befindet sich derzeit in Haft.

Allerdings wurden nicht alle Urteile aufrechterhalten, was zu diesem Wiederaufnahmeverfahren führt. Die Aussagen von Jessica Mann sind von entscheidender Bedeutung für den Ausgang des Prozesses und könnten dazu beitragen, Weinstein erneut zu verurteilen. Der Fall wirft weiterhin ein Schlaglicht auf die Machtverhältnisse in Hollywood und die Herausforderungen, denen sich Opfer sexueller Übergriffe stellen müssen. Die Wiederholung des Prozesses unterstreicht die Notwendigkeit einer gerechten Behandlung von Opfern und die Bedeutung einer sorgfältigen Untersuchung von Vorwürfen sexuellen Missbrauchs.

Die emotionale Belastung für Jessica Mann, die bereits mehrfach ihre traumatischen Erfahrungen öffentlich schildern musste, ist enorm. Der Fall Weinstein hat die Debatte über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie nachhaltig geprägt und zu einem Umdenken geführt. Die Aussagen von Jessica Mann sind ein wichtiger Beitrag zu dieser Debatte und ein Appell an eine Kultur der Respekt und Gleichberechtigung





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