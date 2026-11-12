Jesper Fröden sichert ZSC Lions mit Siegtor und Elfmeterschießen den Sieg

Die ZSC Lions besiegen den HC Biel in der National League durch ein spätes Tor von Jesper Fröden und einen Elfmeter in der Verlängerung zum 18. Sieg.

Die ZSC Lions haben am Ende einen knappen und nervenzermürbenden Erfolg gegen den HC Biel errungen. Jesper Fröden erzielte in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 3:3 und sicherte damit die Verlängerung. Nach einem torlosen Penaltyschießen setzte er sich im entscheidenden Siebtorenschießen durch und sorgte für den 18. Sieg der Zürcher in der laufenden Saison.

Entscheidende Sekunden im Nachspiel

Die Bieler standen kurz davor, nach fünf Punktspielen ohne Erfolg endlich wieder einen Volltreffer zu feiern. Als die Gäste ohne Torhüter einen weiteren Angriff starteten, spielte Malgin 16 Sekunden vor Schluss Jesper Fröden frei. Dieser nutzte seine Chance eiskalt und netzte zum 3:3 ein. Trotz eines zwischenzeitlichen 3:1-Vorsprungs mussten die Seeländer in die Overtime, in der bis auf die letzten 14 Sekunden nur die Zürcher angreifen durften.

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Christians Dubé provozierte Strafszene

Christian Dubé hatte nach einer Strafe gegen Yannick Weber sogar Goalie Viktor Östlund vom Eis genommen, um das 4:3 bei fünf gegen drei zu erzwingen. Dies gelang nicht, sodass ein Penaltyschießen die Entscheidung herbeiführen musste. Auch dort kam es nach Treffern von Sven Andrighetto und Nias Andersson zur Verlängerung.

Im anschließenden Shootout war es am Ende der 7. Versuch der Zürcher, der die Partie zugunsten der Gäste entschied. Fröden verwandelte sicher und stellte damit den 18. Sieg im 19. Spiel in dieser Saison sicher. Die Bieler hatten zuvor einen verdienten Vorsprung aufgebaut, der jedoch am Ende nicht ausreichte.

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Junge Talente und frühe Führung

Bereits in der 9. Minute hätte Biel in Führung gehen müssen, scheiterte jedoch an ZSC-Hüter Robin Zumbühl. Fünf Spielminuten später war es so weit: Fabio Hofer brachte die Gastgeber in Überzahl in Führung. Nur eine Zeigerumdrehung später hätte es fast erneut in Zumbühls Netz gezappelt.

Um die Spielmitte fiel dann der zweite Bieler Treffer. Nach einem unnötigen Puckverlust von Malte Strömwall zog das 17-jährige Ausnahmetalent Jonah Neuenschwander los und erwischte Zumbühl zwischen den Beinen zum 2:0. Dies sorgte für eine kurze Erholungspause der Gastgeber.

Strömwall und Zwergers Weckruf

Malte Strömwall rehabilitierte sich schon in der 36. Minute mit dem 1:2-Anschlusstreffer. Wirklich ungemütlich für die Gastgeber wurde es damit aber noch nicht. Dafür brauchte der Leader noch Zwergers Weckruf kurz nach der 2. Pause. Die ZSC Lions drehten das Spiel und sicherten sich durch Frödens späten Ausgleich und die darauffolgende Shootout-Überlegenheit den wichtigen Auswärtssieg in der National League.