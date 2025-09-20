Jérôme Boateng beendet Spielerkarriere und plant Trainerlaufbahn

Der ehemalige Weltmeister Jérôme Boateng beendet seine aktive Spielerkarriere und plant einen Einstieg als Trainer im Profifussball. Er hat bereits die B-Lizenz erworben und strebt die A-Lizenz an. Im Interview spricht er über seine Pläne, seine Vergangenheit und aktuelle Entwicklungen im Fussball.

Jérôme Boateng , der ehemalige Weltmeister von 2014, plant den Übergang vom Spieler zum Trainer im Profifussball. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere fokussiert er sich nun auf eine neue berufliche Herausforderung. Er hat bereits die B-Lizenz erfolgreich abgeschlossen und strebt nun die A-Lizenz sowie die Fussball-Lehrer-Ausbildung an. Sein Ziel ist es, so bald wie möglich als Assistenztrainer bei einem Verein tätig zu werden.

Boateng gab bekannt, dass er im November 2024 im Rahmen eines Sonderlehrgangs des Bayerischen Fussball-Verbandes (BFV) die Trainer-B-Lizenz erworben hat. Er räumte ein, vor der Prüfung aufgeregt gewesen zu sein. In einem Video, das Bilder und Ausschnitte seiner beeindruckenden Karriere zeigt, erklärte der 37-Jährige, dass er keinen Profifussball mehr spielen werde. Er blickt auf eine facettenreiche Laufbahn zurück, in der er viel gelernt, gewonnen und auch verloren hat. Boateng enthüllte, dass er bereits seit Juni über diesen Schritt nachgedacht hat. Er hätte zwar noch länger spielen können, entschied sich jedoch für einen neuen Lebensabschnitt, um jüngeren Spielern Platz zu machen. Boateng äusserte sich auch zu den Ermittlungen gegen ihn wegen des Vorwurfs der Körperverletzung an seiner ehemaligen Freundin Kasia Lenhardt, die im März von der Staatsanwaltschaft München I eingestellt wurden. Er betonte, dass er niemals eine Frau geschlagen habe. Lenhardt hatte sich 2021 nach Cybermobbing das Leben genommen. Bezüglich der Verwarnung durch das Landgericht München I im Jahr 2024 wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin erklärte Boateng, dass er verwarnt wurde, weil er seine Ex-Freundin im Zuge eines Streits am Auge verletzt habe, wobei er betonen möchte, dass sie ihn zuerst an der Lippe verletzt habe. Es sei um eine Rangelei gegangen, bei der sich beide im Streit gegenseitig verletzt hätten.\Im Zuge der Vorwürfe distanzierte sich Kevin-Prince Boateng, der Halbbruder von Jérôme, öffentlich von ihm. Jérôme berichtet, dass sich sein Bruder vor einiger Zeit für die besagten Aussagen entschuldigt habe und ihm offenbart habe, dass er diese aus jahrelangem Neid heraus getroffen hat. Jérôme nahm die Entschuldigung an, doch beide stehen aktuell nicht in Kontakt. Der Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien mit der deutschen Nationalmannschaft war der grösste Erfolg in Boatengs Karriere. Bei der WM 2010 in Südafrika spielte er mit der DFB-Elf unter anderem gegen seinen Halbbruder Kevin-Prince Boateng, der für Ghana auflief. 2016 wurde er als Deutschlands Fussballer des Jahres ausgezeichnet. Sein Bundesliga-Debüt gab Boateng im Januar 2007 für Hertha BSC. Mit dem FC Bayern München, für den er zehn Jahre spielte, gewann er neun deutsche Meistertitel, zweimal die Champions League und fünfmal den DFB-Pokal. Nach seinem Abschied von den Münchnern im Jahr 2021 wurde es sportlich ruhiger um Boateng. Er spielte noch für Olympique Lyon in Frankreich, US Salernitana in Italien und zuletzt für den Linzer ASK in Österreich. Im August löste Boateng seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag in Linz auf, nachdem er lediglich 14 Pflichtspiele für den Club absolviert hatte. Die Bekanntgabe von Boatengs Karriereende und seiner zukünftigen Ambitionen markiert einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leben. Er blickt nun nach vorne und will seine Erfahrung und sein Fachwissen an die nächste Generation von Fussballspielern weitergeben.\Neben Boatengs persönlicher Entscheidung gibt es auch weitere aktuelle Entwicklungen im Fussball. José Mourinho kehrt zu Benfica zurück, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war, und äussert sich kritisch über seinen letzten Arbeitgeber. Zudem haben sich mit Leon Avdullahu und Eman Kospo zwei vielversprechende Talente entschieden, nicht für die Schweizer Nati zu spielen, was Fragen nach dem Umgang mit Doppelbürgern in der Nationalmannschaft aufwirft, über die Nati-Trainer Murat Yakin im Fussball-Talk Heimspiel spricht. Auch die Schiedsrichter stehen im Fokus: Schiri-Boss Daniel Wermelinger äussert sich zu den jüngsten VAR-Entscheiden und berichtet von Morddrohungen, die Schiedsrichter erhalten. Er verspricht zudem eine verbesserte Kommunikation mit Medien und Zuschauern. Diese Themen zeigen die Vielschichtigkeit und die ständige Bewegung im Fussballgeschehen, die weit über die individuellen Karrieren der Spieler hinausgeht. Der Fussball ist ein dynamisches Feld, in dem sich ständig Veränderungen ergeben, sei es auf dem Platz, in den Trainerstäben oder in der Führungsebene





