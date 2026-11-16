Jensen Huangs Comeback-Pläne bei Nvidia und Bessents Forderung

US-Finanzminister Scott Bessent fordert einen externen Chef für Nvidia. Jensen Huang arbeitet laut Medienberichten heimlich an einem Comeback als CEO.

Der ehemalige Chef von Nvidia, Jensen Huang, arbeitet offenbar aktiv an einer Rückkehr an die Unternehmensspitze. Dieser Entwicklung stehen jedoch direkte Forderungen von US-Finanzminister Scott Bessent gegenüber, die auf einen radikalen Führungswechsel und die Besetzung des CEO-Postens mit einer externen Kraft abzielen.

Huangs strategisches Comeback im Gange

Laut einem Medienbericht hat sich der 63-jährige Jensen Huang mit Vertrauten in den Reihen der Chipindustrie in Verbindung gesetzt, um Pläne für sein Comeback zu schmieden. Ein enger Verbündeter von Jensen Huang teilte der Zeitung mit, dass gerade ein sogenannter Krisenraum aus einflussreichen Figuren aus dem Silicon Valley zusammengestellt wird. Ziel dieser Gruppe ist es, massiven Druck auf den Verwaltungsrat von Nvidia auszuüben, um die Rückkehr des bisherigen Chefs zu erzwingen. Jensen Huang unterstützt diese Anstrengungen aktiv, wie es heisst. Zusätzlich wird versucht, Unterstützung im Weissen Haus für seine Position zu gewinnen. Bisher gab es von der Unternehmenszentrale von Nvidia keine offizielle Reaktion auf diese Berichte.

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Bessent verlangt radikalen Umbruch und externe Führung

US-Finanzminister Scott Bessent setzt dem Comeback-Plan von Jensen Huang jedoch eine klare Grenze und fordert einen Neuanfang unter neuer Führung. Er betonte am Sonntag, dass der Chefposten bei dem Chipkonzern unbedingt mit jemandem von ausserhalb des Unternehmens besetzt werden müsse. Angesichts der internen Vorfälle, die zur aktuellen Krise geführt haben, sei ein radikaler Umbruch bei Nvidia unerlässlich. Bessent erteilte dem Verwaltungsrat und den externen Anwälten des Unternehmens eine Frist von zehn Tagen, um Antworten auf die Vorwürfe zu liefern. Es müsse sofort geklärt werden, ob das Management mutmasslich unerlaubte Chipverkäufe nach China toleriert hat, um den Umsatz und die Gewinne des Unternehmens zu steigern. Für den Finanzminister ist dies eine entscheidendere Frage als die persönlichen Skandale, die Huang zum Rücktritt gezwungen haben.

Spielumfeld und Unterstützung für Huangs Rückkehr

Trotz der harten Linie von Scott Bessent und der administrativen Kritik, hat Jensen Huang bemerkenswerte Unterstützung aus der Investorenszene erhalten. In den vergangenen Tagen sprach sich der Tech-Milliardär Elon Musk öffentlich für eine Rückkehr von Jensen Huang als Chef von Nvidia aus. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich explizit für das Verbleiben des bisherigen Chefs aus. Diese Positionen stehen im direkten Widerspruch zu den Vorstellungen von US-Finanzminister Scott Bessent. Die Situation bleibt hochspannend, da die internen Machtkämpfe bei Nvidia nun auf die höchste Ebene der US-Regierung ausgeweitet wurden.

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Die Rolle von Alice Huang und Megaspeed im Zentrum

Der Skandal, der Jensen Huang zum Rücktritt zwang, ist eng mit der Person seiner Ehefrau, Alice Huang, und dem Unternehmen Megaspeed verknüpft. Jensen Huang war am Donnerstag nach der Bekanntwerdung mehrerer ausserehelicher Affären zurückgetreten. Eine dieser Affären wird mit einer ihm unterstellten Top-Managerin in Verbindung gebracht. Eine weitere Affäre soll Huang mit der Geschäftsfrau Alice Huang gehabt haben. US-Geheimdienste verdächtigen Alice Huang, im Auftrag Chinas zu spionieren. Sie war in einer führenden Position für das Unternehmen Megaspeed in Singapur tätig. Gegen dieses Unternehmen wird wegen mutmasslicher Verstösse gegen US-Exportbeschränkungen ermittelt, bei dem es um den Verdacht geht, leistungsstarke Nvidia-Chips trotz amerikanischer Restriktionen nach China zu bringen. China weist die Spionagevorwürfe kategorisch zurück.

Politischer Druck auf Handelsminister Howard Lutnick

Daneben gerät US-Handelsminister Howard Lutnick aufgrund der Affäre zunehmend in den Fokus der Kritik. US-Finanzminister Scott Bessent hatte bereits am Freitag erklärt, dass mehrere US-Ministerien die Aufnahme von Megaspeed auf eine Export-Sanktionsliste befürwortet hatten. Das zuständige Handelsministerium unter Howard Lutnick hatte jedoch nicht gehandelt. Der demokratische Senator Chris Van Hollen forderte am Sonntag die Entlassung von Howard Lutnick. Medienberichten zufolge diskutierten einige Berater von Präsident Donald Trump nun über eine mögliche Entlassung des Handelsministers. Hintergrund ist, dass Howard Lutnick Jensen Huang geholfen hatte, an einem exklusiven Spendendinner für Trump-Unterstützer in Mar-a-Lago teilzunehmen, bei dem Huang gegen geplante Exportbeschränkungen argumentiert hatte. Zudem wird Howard Lutnick vorgeworfen, sich für weniger strenge Exportvorschriften für Rechenzentren im Ausland einzusetzen, wobei einige Betreiber Geschäftsbeziehungen zu dessen früherer Investmentbank Cantor Fitzgerald unterhielten. Das Handelsministerium erklärte, dass Howard Lutnick sich strikt an seine Ethikvereinbarungen halte.