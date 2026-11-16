Jensen Huangs Comeback-Pläne bei Nvidia treffen auf Widerstand von Finanzminister Bessent

Finanzminister Scott Bessent fordert einen externen Chef für Nvidia. Jensen Huang arbeitet laut Berichten an einer Rückkehr. Die Affäre um Megaspeed und China-Exporte belastet auch Handelsminister Lutnick.

Nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Chief Executive Officer des US-Chipkonzerns Nvidia mehren sich Berichte, die den ehemaligen Chef bei Comeback-Plänen zeigen. Während Verbündete Huangs Druck auf den Verwaltungsrat ausüben, verlangt US-Finanzminister Scott Bessent einen radikalen Führungswechsel. Der Konflikt um die Leitung des Technologie-Unternehmens spitzt sich zu, da politische und wirtschaftliche Interessen aufeinandertreffen. Die Situation rund um den Rückzug des 63-jährigen Unternehmers hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und die Beziehungen zur US-Regierung.

Geplante Rückkehr Huangs und Krisenmanagement

Jensen Huang arbeitet laut Medienberichten aktiv an seiner Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Seine Vertrauten haben einen sogenannten Krisenraum aus prominenten Figuren aus dem Silicon Valley zusammenstellt, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Ziel dieser Kampagne ist es auch, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang selbst hat mit seinen Verbündeten über die Möglichkeiten eines Comebacks gesprochen. Elon Musk, der Tech-Milliardär, sowie die Aktionäre Altimeter Capital und Atreides Management haben sich bereits öffentlich für eine Rückkehr Huangs ausgesprochen. Eine offizielle Reaktion von Nvidia auf diese Berichte steht jedoch noch aus.

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Bessent fordert externen Chef und radikalen Umbruch

US-Finanzminister Scott Bessent lehnt eine Rückkehr Huangs ab und fordert einen Neuanfang mit einem externen Chef. Angesichts der internen Vorfälle beim Unternehmen hält Bessent einen radikalen Umbruch für notwendig. Er forderte den Verwaltungsrat und die externen Anwälte des Unternehmens auf, innerhalb von zehn Tagen Antworten zu liefern. Für Bessent ist dabei nicht Huangs persönliches Privatleben im Vordergrund, sondern die Frage, ob mutmaßlich unerlaubte Chipverkäufe nach China toleriert wurden, um den Umsatz und die Gewinne des Unternehmens zu steigern. Dies stuft er als entscheidenderes Problem ein als die bekannt gewordenen Affären.

Spionagevorwürfe und die Rolle von Megaspeed

Der Rücktritt Huangs ist direkt mit mehreren außerehelichen Affären verbunden, die in den Medien Aufsehen erregt haben. Eine dieser Affären wird mit einer ihm unterstellten Top-Managerin in Verbindung gebracht. Eine weitere betrifft die Geschäftsfrau Alice Huang, gegen die US-Geheimdienste Spionage für China verdächtigen. Alice Huang war in führender Position für das Unternehmen Megaspeed in Singapur tätig. Dieses Unternehmen wird wegen mutmaßlicher Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen untersucht, wobei der Verdacht im Raum steht, dass leistungsstarke Nvidia-Chips trotz Beschränkungen nach China gelangten. Megaspeed wies die Vorwürfe gegen seine Geschäftspraktiken zurück und teilte mit, dass Alice Huang das Unternehmen bereits im August 2025 verlassen habe.

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Politische Spannungen um Handelsminister Lutnick

Die Affäre belastet zunehmend auch US-Handelsminister Howard Lutnick. Bessent hatte bereits am Freitag erklärt, dass mehrere US-Ministerien die Aufnahme von Megaspeed auf eine Export-Sanktionsliste befürwortet hatten. Das Handelsministerium unter Lutnicks Verantwortung habe jedoch nicht gehandelt. Der demokratische Senator Chris Van Hollen forderte am Sonntag Lutnicks Entlassung. Berichten zufolge diskutierten Berater von Präsident Donald Trump eine mögliche Abberufung des Ministers. Lutnick wird vorgeworfen, Huang geholfen zu haben, an einem exklusiven Spendendinner für Trump-Unterstützer auf Mar-a-Lago teilzunehmen, bei dem gegen geplante Exportbeschränkungen argumentiert wurde.

Wirtschaftliche Folgen und weitere Verfahren

China weist die Spionagevorwürfe gegen Alice Huang entschieden zurück. Die Unsicherheit um die Exportkontrollen und die politische Einbindung des Unternehmens schüren Marktbefürchtungen. Lutnick wird zudem vorgeworfen, sich für weniger strenge Exportvorschriften für Rechenzentren im Ausland eingesetzt zu haben. Einige Betreiber solcher Einrichtungen unterhielten Geschäftsbeziehungen zu seiner früheren Investmentbank Cantor Fitzgerald, die inzwischen von seinen Söhnen geführt wird. Belege dafür, dass diese Verbindungen Lutnicks politische Entscheidungen beeinflussten, liegen jedoch nicht vor. Das Handelsministerium betonte weiterhin, dass Lutnick sich strikt an seine Ethikvereinbarungen halte. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu klären, wie der Verwaltungsrat auf die Forderungen der Regierung reagiert.