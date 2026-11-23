Nach Kontroversen kehrt Jensen Huang unverzüglich als CEO zu Nvidia zurück. Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig zu und schafft neue Compliance-Stellen.

Nvidia hat die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Der Verwaltungsrat hat diesem Schritt einstimmig zugestimmt, nachdem Huang zuvor aufgrund mehrerer Skandalaffären von seinem Amt als Chief Executive Officer zurückgetreten war. Diese entscheidende Wende beendet vorübergehende Unsicherheiten über die zukünftige Führung des Technologieunternehmens.

Führungswechsel und Untersuchung

Jensen Huang ist nun wieder als Präsident und Chief Executive Officer tätig. Ein speziell für diese Angelegenheit eingesetzter Ausschuss, der ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats besteht, hat die Entscheidung getroffen. Huang hat seine volle Unterstützung für die laufenden behördlichen Untersuchungen zugesichert und erklärt, mit den Prüfern zusammenzuarbeiten. Der Vorstand sieht in der aktuellen Bewertung durch US-Regierungsstellen kein nationales Sicherheitsrisiko durch die Rückkehr des Managers.

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Sicherheitsrisiken und Compliance

Zur Verstärkung der internen Kontrollen hat Nvidia zwei neue strategische Maßnahmen beschlossen. Ein separater Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle wurde eingerichtet, um Risiken im Zusammenhang mit Handelsvorschriften und nationaler Sicherheit zu überwachen. Zudem sucht das Unternehmen aktiv nach einer Person für die neu geschaffene Position des Chief Compliance Officers. Diese Stelle soll die strikte Einhaltung von Vorschriften im gesamten Konzern gewährleisten und weitere Verstöße verhindern.

Hintergrund der Affäre

Die Kontroverse um Huang stand ursprünglich im Zusammenhang mit Verbindungen zu Alice Huang, einer mutmaßlich chinesischen Spionin. Die New York Times berichtete kürzlich, dass der Kontakt zur Geschäftsfrau nachweislich mit dem chinesischen Geheimdienst bestand. Demnach stand sie über mehr als ein Jahr lang in direkter Verbindung mit einem Beamten des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit. US-Geheimdienstberichte, auf die die Zeitung sich beruft, sollen diese engen Bindungen belegen.

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Reaktion der Belegschaft

Trotz der schweren Vorwürfe zeigt die interne Stimmung beim Chip-Konzern deutlich positive Zeichen. Videos, die sich schnell in den sozialen Medien verbreiteten, zeigen eine euphorische Begeisterung der Mitarbeitenden für ihren Chef. Huang hat sich in einem Statement bei der Belegschaft für die gewährte zweite Chance bedankt. Er versprach öffentlich, beim zweiten Mal ein besserer Führungskraft zu sein, was auf eine klare Absicht zur Wiederherstellung des Vertrauens hindeutet.

Zukünftige Schritte und Konsequenzen

Nvidia hat bestätigt, dass die laufenden behördlichen Abklärungen weiterhin aktiv unterstützt werden. Der Managementwechsel tritt unverzüglich in Kraft, was die operative Kontinuität des Unternehmens sicherstellen soll. Die Schaffung der neuen Compliance-Strukturen markiert einen deutlichen Wandel in der Governance, um künftige regulatorische Herausforderungen proaktiv zu managen. Die Tech-Welt beobachtet nun, wie sich die neue Führungsstruktur unter Huang auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens auswirkt.