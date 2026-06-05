Jennifer Lopezs Tochter ändert Namen von Emme zu Oskar Jacob

Jennifer Lopezs Tochter Emme hat ihren Highschool-Abschluss an der Windward School in Los Angeles gefeiert und dabei erstmals öffentlich einen neuen Namen vorgestellt: Oskar Jacob. Die 18-jährige Tochter der Sängerin wird im Herbst am Sarah Lawrence College in New York Theater und Kunst studieren.

Jennifer Lopez s Kind ändert Namen von Emme zu Oskar Jacob . Die 18-jährige Tochter der Sängerin, bislang unter dem Namen Emme bekannt, hat ihren Highschool-Abschluss an der Windward School in Los Angeles gefeiert.

Dabei hat sie erstmals öffentlich einen neuen Namen vorgestellt: Oskar Jacob. Der Name wurde bei der Diplomübergabe ausgerufen und später auch in einem Instagram-Beitrag bestätigt. Oskar wird im Herbst am Sarah Lawrence College in New York Theater und Kunst studieren. Die Abschlussfeier wurde zu einem emotionalen Moment für die 56-jährige Sängerin, die ihr Kind sichtlich stolz begleitete.

Bereits im Vorfeld hatte Lopez in der Talkshow erklärt, dass sie seit Monaten wegen des bevorstehenden Auszugs ihrer Zwillinge emotional sei und häufig weine. Beide Kinder - Oskar und sein Zwillingsbruder Max - stehen nun vor dem nächsten Lebensabschnitt, werden jedoch unterschiedliche Colleges besuchen. Die Namensänderung kommt nicht völlig überraschend: Bereits 2022 hatte Lopez ihr Kind öffentlich mit geschlechtsneutralen Pronomen vorgestellt. Auf Social Media setzt Oskar zudem mit Symbolen für Transgender und Homosexualität ein Zeichen für seine Identität.

Eine offizielle Stellungnahme von Lopez zur Namensänderung liegt bisher nicht vor. Trotz aller Wehmut über das Empty-Nest-Syndrom betont Jennifer Lopez, dass sie ihre Kinder in ihrer Selbstbestimmung unterstützt. Sie wolle, dass sie ihren eigenen Weg gehen und das tun, was sie glücklich macht. Beim anstehenden Umzug ins Studentenwohnheim will sie dennoch aktiv mithelfen - inklusive Organisation und Einrichtung der Zimmer





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