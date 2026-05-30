Jedes vierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum von Klimarisiken betroffen

Eine neue Untersuchung der Hochschule Luzern zeigt, dass 25 Prozent der befragten Unternehmen von Klimarisiken betroffen sind.

Hitzewellen und Überschwemmungen: Jedes vierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum ist bereits heute von Klimarisiken betroffen. Das zeigt eine neue Untersuchung der Hochschule Luzern. Bei der Umfrage gaben rund 25 Prozent der befragten Unternehmen an, dass ihr Geschäftsmodell aktuell von Klimarisiken betroffen sei.

Akute Risiken sehen derzeit 15 Prozent der Firmen. Klimarisiken für Firmen sind beispielsweise Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen oder Stürme, welche die Produktionsstandorte oder Lieferketten beeinträchtigen. Für die Untersuchung wurden Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich befragt. Die Mehrheit davon beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende





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