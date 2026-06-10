Jean Ziegler, Schweizer Soziologe und Menschenrechtsaktivist, mit 92 Jahren verstorben

Jean Ziegler, der international bekannte Schweizer Soziologe, Buchautor und Menschenrechtsaktivist, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sein Leben war geprägt vom Kampf gegen globale Ungleichheit, Kapitalismuskritik und dem Engagement für die Armen. Der Text beleuchtet seine Karriere, seine radikale Sprache und sein Vermächtnis.

Der renommierte Genfer Soziologe , Autor und Menschenrechtsaktivist Jean Ziegler verstarb am 10. Juni 2026 im Alter von 92 Jahren. Im Ausland galt er als der bekannteste Schweiz er Intellektuelle.

Sein Tod markiert das Ende eines Lebens, das vom Kampf für soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung globaler Ungleichheit geprägt war. Ziegler war eine prägende Figur, dessen Sprache und Analysen polarisierten. Er bezeichnete Konzerne als Kreuzritter des Kapitalismus, Banker als Casinokapitalisten und Steueroasen als Halunkenstaaten. An der Welthandelsorganisation, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank kritisierte er, was er die drei apokalyptischen Reiter des Hungers nannte.

Als Mitglied im Beratergremium des UNO-Menschenrechtsrats war seine Stimme für Vertreter des globalen Südens eine wichtige Unterstützung. Sein Engagement war lebenslang, bis ins hohe Alter verfolgte er das Weltgeschehen und blieb ein brillanter Erzähler, der stets Anekdoten über historische Persönlichkeiten wie Fidel Castro, Che Guevara, Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir parat hatte. Gespräche mit ihm konnten stundenlang dauern, auch mitten in der Nacht, und er kannte keine Berührungsängste, wenn es darum ging, seine sozialistischen Ideale zu verteidigen.

Gegen Kritik, auch vorsichtig formulierte, blockte er oft ab mit dem Satz: "Ja, ja, wir sind ja alle petit bourgeois, nicht wahr?

" - eine liebevoll verpackte Beleidigung. Geboren am 19. April 1934 als Hans Ziegler in eine bürgerliche Familie in Thun, wuchs er in einem strengen, protestantisch geprägten Umfeld auf. Sein Vater war Gerichtspräsident, Oberst und Kirchenpräsident.

Ziegler eiferte ihm zunächst nach, studierte Rechtswissenschaften in Bern und war in der Studentenverbindung Zofingia aktiv. Doch die "christliche Kleinstadt" und die "Reproduktion der schweizerisch-protestantischen, humanistischen Bourgeoisie" wurden ihm zu eng. 1958 floh er nach Paris, wo er die Schrecken des Algerienkriegs miterlebte und sich der marxistisch orientierten Gruppe Clarté anschloss, die für die algerische Untergrundbewegung aktiv war.

In Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo, arbeitete er für die UNO und erlebte dort die extreme Ausbeutung der lokalen Bevölkerung durch ausländische Konzerne. Diese Erfahrung wurde zu seiner prägenden Erleuchtung: "Ich will nie mehr auf der Seite der Henker sein.

" Von da an kämpfte er, trotz grosser Widerstände, von Genf aus gegen die herrschende Wirtschaftselite. Er wurde Professor für Entwicklungssoziologie an der Universität Genf, trat der Sozialdemokratischen Partei bei und war 28 Jahre lang im Nationalrat. Mit Büchern wie "Die Schweiz wäscht weisser" griff er den Schweizer Finanzplatz an, warf den Banken vor, mit Drogengeldern, Fluchtkapital und Steuerhinterziehung Armut und Ausbeutung zu fördern.

Er demontierte systematically das Bild der Schweiz als integerer Staat und wurde dadurch sowohl im Inland wie auch im Ausland eine umstrittene, doch unübersehbare Figur. Seine Persönlichkeit war komplex: Er wirkte unschuldig wie ein Kind, war aber ein zäher Kämpfer. Sein Werdegang vom bürgerlichen Thuner Sohn zum internationalen Menschenrechtsaktivisten war von Selbstbewunderung und Stolz geprägt. Er kopierte in jungen Jahren seine Helden wie Castro oder Sartre und pflegte bis zuletzt ein Netzwerk, das alle Seiten umfasste.

Seine radikale Kritik am globalen Kapitalismus und seine unverblümte Sprache machten ihn zur Ikone für viele im globalen Süden, während sie in der Schweiz bei Teilen der Wirtschaftselite und bürgerlichen Kreise auf scharfe Ablehnung stiessen. Jean Ziegler hinterlässt ein Werk, das die Debatte über globale Gerechtigkeit, die Verantwortung der Schweiz und die Mechanismen des Kapitalismus über Jahrzehnte prägte. Sein Tod ist ein Skandal, wie er selbst einst über das Sterben sagte, aber er gibt dem Leben auch seine Einzigartigkeit.

Kein Moment wird zurückkommen - doch seine Worte und sein Kampf werden weiterleben





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