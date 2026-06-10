Jean Ziegler, ein Kämpfer für Schutzbedürftige und Essenspartner mit falschen Ansichten, hat viel erreicht und viele Freunde und Feinde gewonnen. Seine Rolle als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung und Mitglied des Beirats des Menschenrechtsrats ist bekannt. Österreichischer UNO-Hochkommissar und türkischer Politiker bezeichnete ihn als einen Verfechter des Ökosystems und ein Vorbild für soziale Gerechtigkeit und internationale Solidarität. Claude Longchamp würdigte seine Engagement für junge Menschen. Jean Ziegler prägte die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte unseres Landes durch seine unverblümte Kritik und sein unermüdliches Engagement. Seine parlamentarische Initiative für das Stimmrechtsalter 18 scheiterte jedoch 1979 vor dem Volk. Erst zwölf Jahre später stimmte das Schweizer Volk der Senkung des Stimmrechtsalters von 20 auf 18 Jahre zu.

Jean Ziegler , ein Kämpfer für Schutzbedürftige und Essenspartner mit falschen Ansichten, hat viel erreicht und viele Freunde und Feinde gewonnen. Seine Rolle als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung und Mitglied des Beirats des Menschenrechtsrats ist bekannt.

Österreichischer UNO-Hochkommissar und türkischer Politiker bezeichnete ihn als einen Verfechter des Ökosystems und ein Vorbild für soziale Gerechtigkeit und internationale Solidarität. Claude Longchamp würdigte seine Engagement für junge Menschen. Jean Ziegler prägte die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte unseres Landes durch seine unverblümte Kritik und sein unermüdliches Engagement. Seine parlamentarische Initiative für das Stimmrechtsalter 18 scheiterte jedoch 1979 vor dem Volk.

Erst zwölf Jahre später stimmte das Schweizer Volk der Senkung des Stimmrechtsalters von 20 auf 18 Jahre zu





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