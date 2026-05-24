Jean Arnault (27) und Victoria Gräfin von Faber-Castell (29) grinsen auf dem Roten Teppich in Cannes

Artikel über die gemeinsame Anwesenheit von Jean Arnault und Victoria Gräfin von Faber-Castell auf dem Roten Teppich in Cannes.

Jean Arnault (27) und Victoria Gräfin von Faber-Castell (29) wurden gemeinsam auf dem Roten Teppich in Cannes fotografiert, arm in arm. Beide seien Teil einer der mächtigsten Familien der Luxus branche und würden zusammen uprzedere Veranstaltungen in Paris, sowie LVMH- und Dior -Anlässen in London.

Victoria von Faber-Castell soll mehrere Jahre lang mit Jean Arnaults ehemaligem Partnerin, Zita d'Hauteville, befreundet gewesen sein. Jean Arnault gehört zu LVMH und führt die Uhren-Sparte bei Louis Vuitton. Die Arnault- und Faber-Castell-Familien haben bislang ihre Befürchtungen nicht bestätigt





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