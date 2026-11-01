JD Vance im Wahlkampf 2026: Positionierung als Nachfolger von Donald Trump

Vizepräsident JD Vance wirbt in North Carolina für die Republikaner und positioniert sich als natürlicher Nachfolger von Donald Trump im Vorfeld der Midterms 2026.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Midterms 2026 nutzt Vizepräsident JD Vance die aktuellen Wahlkampfveranstaltungen intensiv, um sich in der republikanischen Basis als der natürliche Nachfolger von Donald Trump zu etablieren. Diese strategische Positionierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass Trump aufgrund der verfassungsrechtlichen Beschränkungen bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht noch einmal kandidieren darf. Die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten befindet sich in einerphase intensiver innerparteilicher Neuausrichtung, in der die Frage der Führungsrolle nach der Ära des achtzigjährigen Präsidenten bereits jetzt zentral diskutiert wird. Vance reist dabei kreuz und quer durch das Land, um direkt mit den Wählern zu kommunizieren und seine eigene politische Marke zu schärfen, während er gleichzeitig die Basis der Partei im Sturm erobert.

Strategische Präsenz in North Carolina

Ein exemplarisches Beispiel für diese intensive Kampagne ist die Reise von Vance in den Bundesstaat North Carolina, einem traditionellen Swing State, in dem die Nerven der Republikaner aktuell blank liegen. Die Angst vor einer möglichen Niederlage bei den bevorstehenden Midterms am Dienstag treibt die Parteimitglieder in diesem politisch umkämpften Gebiet um, da das angebliche Zugpferd der Partei, Donald Trump, bei einem erheblichen Teil der Wählerschaft unbeliebt ist. Um diesen Mut zu stärken und die Reihen zu schließen, ließ Vance eine Wahlkampfveranstaltung kurzfristig auf einem Flugplatz ansetzen, der die Landung der Air Force Two ermöglicht. Diese pragmatiche Wahl des Ortes unterstreicht den hohen Status des Vizepräsidenten, auch wenn der Ansturm der Bevölkerung aufgrund der kurzfristigen Ankündigung in Grenzen bleibt. Nur etwa dreihundert Menschen versammelten sich an diesem Werktag, was für die Intensität der lokalen Verankerung steht, auch wenn die Besucherzahlen nicht massenhaft waren.

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Kontrastierender Wahlkampfstil

Im direkten Vergleich zu Donald Trump zeichnet sich der Stil von JD Vance durch eine deutliche Differenzierung aus, die bewusst als Stärke vermarktet wird. Während der Präsident im Wahlkampf oft improvisiert und als geübter Komiker agiert, der spontane, unterhaltsame, aber auch strapazierte Momenten freien Lauf lässt, hält sich der vierundvierzigjährige Vizepräsident strikt an ein bewährtes Skript. Seine Reden dauern lediglich etwa dreißig Minuten und sind damit rund eine Stunde kürzer als die Auftritte von Trump. Dies reflektiert seinen Hintergrund als ehemaliger Kampfjetpilot und seinen Ansatz, der weniger auf Unterhaltung als auf klarer, ideologischer Botschaft basiert. Selbst Elemente wie Flüche wirken in seinen Auftritten einstudiert, was einen auffallenden Kontrast zur oft chaotischen Art des Präsidenten darstellt. Dieser kontrollierte Auftritt dient dazu, Seriosität und Stabilität zu projizieren, was für Wähler, die von der Langzeitpolitik ermüdet sind, attraktiv wirken kann.

Der amerikanische Traum als narratives Fundament

Ein zentrales Element von Vances rhetoricalem Aufbau ist die intensive Nutzung seiner eigenen Biografie, um eine Verbindung zur republikanischen Basis herzustellen. Er nutzt den Wahlkampf 2026 aktiv, um sich als lebendes Beispiel des amerikanischen Traums zu präsentieren. In seinen Reden betont er mehrfach, dass es nur in den Vereinigten Staaten möglich sei, dass der Sohn einer drogensüchtigen Mutter zum Vizepräsidenten des Landes aufsteigt. Mit dem Satz "Der amerikanische Traum lebt noch" formuliert er eine optimistische Kernbotschaft, die emotional stark auf die Unterstützer wirkt. Diese narrative Strategie dient dazu, ihn als produkt des des Systems und nicht als Teil des etablierten Machtkartells darzustellen. Er positioniert sich damit als Außenseiter im Inneren der Macht, was ihm Glaubwürdigkeit bei der Basis verleiht, die sich von der politischen Elite abgekoppelt fühlt.

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Kritik am globalistischen Machtkartell

Neben der persönlichen Geschichte unternimmt Vance auch ideologische Angriffe auf das politische und wirtschaftliche establishment der USA. Er kritisiert scharf das politische und wirtschaftliche Machtkartell, das Amerika über viele Jahre hinweg dominiert habe. Vance behauptet, die USA seien zu einem "universellen globalistischen Imperium" verkommen, das sich stärker für die Menschen in Vietnam oder China interessiert habe als für die heimische Bevölkerung. Diese Rhetorik kopiert effektiv Strategien europäischer Rechtspopulisten, indem sie den Fokus auf nationale Souveränität und den Schutz der eigenen Bevölkerung legt. Er argumentiert, dass sich diese Dynamik erst 2024 mit dem zweiten Wahlsieg von Trump gewandelt habe, wobei er speziell auf die Aussage bezieht, North Carolina habe es satt, ignoriert zu werden. Diese Narrative blendet dabei komplexe geopolitische Realitäten wie den Iran-Krieg oder die tatsächliche Entwicklung der Lebenshaltungskosten aus, um eine vereinfachte Sicht auf die Machtverhältnisse zu schaffen.

Politische Implikationen und Zukunftsaussichten

Die Reaktion des Publikums in North Carolina auf Vances Auftritt war überwiegend positiv, was als Indiz für die Wirksamkeit seiner Strategie gewertet werden kann. Die republikanischen Aktivisten klatschten begeistert, wohl auch aus Dankbarkeit für die persönliche Aufmerksamkeit des Vizepräsidenten. Ein Zuschauer äußerte die Auffassung, es sei eine große Ehre, dass der Vizepräsident Zeit für die Basis opfert. Ob diese Dauerwahlkampfstrategie für Vance langfristig politisch belohnt wird, wird sich am Dienstag nach der Schließung der Wahllokale entscheiden. Ein besseres Abschneiden der Republikaner als erwartet würde seine Position innerhalb der Partei deutlich stärken und ihn als künftigen Präsidentschaftskandidaten weiter profilieren. Unterstützer wie Wade Leatham, der ein farbenfrohes Hawaii-Hemd mit dem Abbild von Donald Trump trägt, unterstützen Vance bereits jetzt zu einhundert Prozent und sehen in ihm einen potenziellen Nachfolger mit gleicher Zugkraft. Diese frühzeitige Bindung der Basis ist entscheidend für die Dynamik im Vorfeld der Midterms, da der Name des Präsidenten nicht auf den Stimmzetteln steht, das Geschehen sich aber im Kern um ihn dreht. Die Ergebnisse der Wahlen nächste Woche werden daher als wichtiger Indikator für die künftige Machtbalance innerhalb der Republikanischen Partei dienen.