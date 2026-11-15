Javier Milei kündigt Wiederwahl 2027 in Argentinien an

Argentiniens Präsident Javier Milei bestätigt seine Kandidatur zur Wiederwahl im Oktober 2027. Sein ökonomisches Reformpaket senkte die Inflation, löst aber soziale Proteste aus und prägt die Politik Südamerikas.

Argentinien s Staatspräsident Javier Milei hat offiziell bestätigt, dass er bei der kommenden Präsidentschaftswahl im Oktober 2027 um eine erneute Amtszeit kandidieren wird. Der ultraliberale Ökonom machte diese Aussage bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in einem historischen Museum in Buenos Aires direkt hinter dem Regierungssitz Casa Rosada. Mit dieser Entscheidung bekräftigt er sein politisches Mandat nach knapp drei Jahren im Amt und adressiert gleichzeitig Zweifel innerhalb seiner eigenen Basis sowie der internationalen Beobachter. Milei, der seit 2023 die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerika s führt, positioniert sich damit als zentraler Akteur der globalen Rechten und enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump.

Milei bestätigt Kandidatur für Wiederwahl 2027

Der 56 Jahre alte Präsident formulierte seine Absicht unmissverständlich in Richtung der anwesenden Journalisten und Unterstützer. Er sagte: Für alle, die daran zweifeln, dass ich mich zur Wiederwahl stellen werde, ist die Antwort eindeutig. Ja, ich werde mich zur Wiederwahl stellen. Diese Erklärung dient nicht nur der Bestätigung seiner Ambitionen, sondern auch der Stabilisierung der politischen Lage im Vorfeld der Wahlen. Die Stichwahl zur Gewinnung der Präsidentschaft im Jahr 2023 hatte er mit dem Versprechen einer radikalen Transformation des Staates gewonnen. Sein ikonisches Symbol, eine hochgehaltene Kettensäge, steht bis heute für den Wunsch nach einem schlankeren Apparat und einer deregulierten Marktwirtschaft.

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Wirtschaftswachstum versus soziale Härten

Die wirtschaftlichen Kennzahlen während seiner Regierungszeit zeigen ein ambivalentes Bild für die Bevölkerung Argentiniens. Offiziellen Statistiken zufolge wuchs die argentinische Wirtschaft im Jahr 2025 um einen signifikanten Faktor von 4,4 Prozent. Diese Steigerung wurde maßgeblich durch die konsequente Anwendung seiner marktradikalen Politik erreicht, die darauf abzielt, die Inflation drastisch zu senken und makroökonomische Ungleichgewichte zu korrigieren. Gleichzeitig haben diese Maßnahmen jedoch zu erheblichen sozialen Belastungen geführt, die in der Gesellschaft auf breite Kritik stoßen. Der Staat hat zahlreiche Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, umfangreiche Subventionen gekürzt und verschiedene Sozialprogramme abgewickelt, um die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren.

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Kritik an Armut und Reformkosten

Nach aktuellen offiziellen Zahlen gilt heute bereits ein Drittel der 46 Millionen Einwohner Argentiniens als arm. Viele dieser Betroffenen sind dringend auf staatliche Unterstützung angewiesen, die in den letzten Jahren massiv reduziert wurde. Diese soziale Dimension der Reformen führt zu erheblichen Spannungen zwischen der Regierung und der Zivilgesellschaft sowie mit oppositionellen Kräften. Milei selbst räumt die Härten ein, sieht sie jedoch als notwendigen Preis für die langfristige Stabilisierung der Nation an. Er argumentiert, dass Argentinien in den hundert Jahren vor seinem Amtsantritt zunehmend abgeschottet sei und daher ärmer geworden sei. Seine Gegenposition betont, dass nun wieder Wachstum möglich sei.

Politische Strategie und internationale Ausrichtung

Javier Milei adaptiert rhetorisch Strategien, die er von seiner internationalen politischen Verbindung übernimmt. Das Motto von US-Präsident Donald Trump, America First, beziehungsweise Make America Great Again, hat sich Milei in einer auf Argentinien zugeschnittenen Form zu eigen gemacht. Er betonte erneut, dass das Land enorme Aufgaben vor sich habe, um Argentinien wieder zu einer führenden Nation zu machen. Diese narrative Ausrichtung verstärkt seine Position als Ideengeber für libertäre Bewegungen weltweit. Trotz der anhaltenden Kritik an den sozialen Folgen seiner Maßnahmen sieht sich der Präsident selbst in einer blendenden Ausgangsposition für die Wahl im Oktober 2027. Die wirtschaftliche Erholung und die klare politische Linie dienen ihm als Fundament für seine Wiederwahlkampagne.