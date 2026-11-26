Genießen Sie eine 4-Tage-Jassreise in Südtirol mit Aufenthalten in Brixen, Bozen und Meran. Unterkunft im Hotel Roduna mit apfelreichem Programm und Jassturnieren.

Entdecken Sie die malerische Landschaft Südtirols bei einer exklusiven Jassreise, die vom Einsteigeort in der Schweiz direkt in die Region führt. Im Mittelpunkt steht das 3-Sterne- Hotel Roduna in Rodeneck, oberhalb von Brixen, das als zentraler Ort für vier Übernachtungen dient. Die Reise verbindet traditionelle Jassturniere mit kulturellen Entdeckungen in historischen Städten wie Brixen, Bozen und Meran sowie landwirtschaftlichen Erlebnissen in den Obstgärten von Natz-Schabs.

Übernachtung und Programmstart im Hotel Roduna

Die Anreise beginnt mit einer komfortablen Busfahrt nach Rodeneck, wobei ein Mittagshalt unterwegs eingeplant ist. Nach dem Check-in im familiär geführten Hotel Roduna erwartet die Gäste eine gemütliche Atmosphäre in sonniger Panoramalage. Die Zimmer sind mit Dusche oder Bad, WC, Föhn, TV und WLAN ausgestattet, wobei die meisten Zimmer über einen Balkon verfügen. Das Hotel bietet Südtiroler Küche im eigenen Restaurant sowie eine Bar, eine Stube und eine Sonnenterrasse. Ein Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine rundet das Angebot ab. Am ersten Abend findet vor dem Essen das erste Jassturnier statt, bei dem Schieberpassen mit zugelosten Partnern gespielt werden.

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Kulturelle Highlights in Brixen und Apfelkultur in Natz-Schabs

Am zweiten Tag steht der Besuch in Brixen an, der ältesten Stadt Tirols. Die Bischofsstadt überzeugt mit mittelalterlichen Gassen, prächtigen Bürgerhäusern und dem eindrucksvollen Domplatz. Nach einem individuellen Stadtbummel durch das mediterrane Flair der Stadt besucht ein Apfelexperte die Gäste in Natz-Schabs. Dies ist das größte Apfelanbaugebiet Südtirols. Die Teilnehmer lernen den Anbau, die Pflege und die Ernte der Früchte kennen und genießen eine Verkostung verschiedener Apfelsorten. Am Nachmittag kehren die Gäste zum Hotel Roduna zurück, wo vor dem Abendessen das zweite Jassturnier stattfindet.

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Alpine Tradition und Gastfreundschaft in Bozen und Lajen

Der dritte Tag führt in die Landeshauptstadt Bozen, wo alpine Tradition auf italienische Lebensart trifft. Der Aufenthalt in der charmanten Altstadt umfasst die berühmten Bozner Lauben, den Waltherplatz sowie zahlreiche Cafés und Geschäfte. Anschließend geht die Reise durch das Schlerngebiet mit Seis und Kastelruth, weiter durch ein Stück des Grödnertals mit Dolomitenkulisse bis nach Lajen zu einem Bergbetrieb. Dort produzieren glückliche Hühner hochwertige Freilandeier. Die Gäste genießen eine deftige Südtiroler Bauernjause mit Speck, Käse, Wurst, Bauernbrot und Wein. Danach folgt das dritte Jassturnier in der gemütlichen Stube des Hotels.

Mediterranes Flair in Meran und Reiseabschluss

Am letzten Vormittag steht Meran im Mittelpunkt, die elegante Kurstadt mit Palmen, Zypressen und schneebedeckten Berggipfeln. Die Altstadt bietet historische Lauben, gepflegte Promenaden und Cafés zum Flanieren. Nach dem individuellen Aufenthalt kehren die Gäste zum Hotel Roduna zurück, wo das vierte und letzte Jassturnier vor dem Abendessen stattfindet. Nach dem Frühstück erfolgt die Rangverkündung und die Rückfahrt in die Schweiz. Ein weiterer Mittagshalt unterwegs ist eingeplant, bevor die Rückkehr am späten Nachmittag am Einsteigeort stattfindet. Für die Jasspartien werden Schieberpassen gespielt, wobei bevorzugt Deutschschweizer und Französische Karten verwendet werden. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann auf eine Kartenart verzichtet werden, was keinen Anspruch auf kostenlosen Rücktritt begründet. Nach Versand der Rechnung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 100.00 pro Person, maximal CHF 200.00, erhoben. Zusätzlich können Annullationskosten bis zum vollen Reisepreis entstehen.