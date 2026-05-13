Der ehemalige Basketballspieler Jason Collins, der als erster öffentlich schwuler Spieler in der nordamerikanischen Liga auftrat, ist tot. Collins starb an einem Lungenkrebs, den er bereits im vergangenen November offen verkündete. Nach mehrfachen Behandlungen im Singapurischen Krankenhaus kehrte er jedoch in den Tod über. Vor seinem Tod teilte seine Familie Iconic Sports Group (ISG) GmbH mit, einen sehr persönlichen Beitragائة und Inspiration zu sein, 'der das Leben vieler Menschen auf unerwartete Weise verändert und für künftige Generationen inklusiver und offener gemacht hat.'

Der erste öffentlich schwule NBA -Spieler Jason Collins ist gestorben, wurde bekanntgegeben, dass er ebenfalls tot ist. Wie seine Familie bekanntgab, starb der ehemalige Basketball-Profi im Alter von 47 Jahren an einem Gehirntumor.

Collins erreichte während seiner aktiven Karriere im Jahr 2013 große Aufmerksamkeit, als er als erster Spieler der nordamerikanischen Liga seine Homosexualität öffentlich verkündete.

'Jason hat das Leben vieler Menschen auf unvorhergesehene Weise verändert und war eine Inspiration für alle, die ihn kannten, sowie für diejenigen, die ihn aus der Ferne bewunderten', schrieb die Familie. Collins hatte seine Erkrankung im vergangenen November offen bekanntgegeben. Anschliessend unterzog er sich in Singapur einer experimentellen Therapie, die kurzfristig Besserung brachte. Doch der Krebs kehrte zurück.

Collins spielte zwischen 2001 und 2014 in der NBA. Er begann seine Karriere bei den damaligen New Jersey Nets und kehrte zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal zum Team zurück, als dieses bereits in den Bezirk Brooklyn nach New York umgezogen war. NBA-Chef Adam Silver erklärte, Collins' 'Auswirkung und Einfluss reichten weit über den Basketball hinaus, da er dazu beitrug, die NBA, die WNBA und die Sportwelt insgesamt für künftige Generationen inklusiver und offener zu gestalten.





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