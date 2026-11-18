Das 2001 aufgenommene Video von Jasmine, die ihren Vater als frechen Hagel bezeichnet, erzielt über 350.000 Aufrufe. Die 28-Jährige aus dem Thurgau reagiert überrascht auf die virale Aufmerksamkeit.

Die 28-jährige Thurgau erin Jasmine hat sich innerhalb weniger Tage zu einem viralen Internet-Phänomen entwickelt. Der Auslöser hierfür ist ein heimeliges Familienvideo aus dem Jahr 2001, auf dem die damalige Vierjährige ihren Vater mit dem Ausdruck "Du freche Hagel" zur Rede stellt.

Dieses spontane Clip wurde von Jasmine selbst vor Kurzem auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt und hat seitdem eine enorme Reichweite erzielt. Innerhalb von nur einer Woche zählte der Beitrag mehr als 350'000 Aufrufe, was Jasmine selbst als überwältigend empfindet.

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Jasmine war sich bei der Veröffentlichung dieser Inhalte ursprünglich nicht sicher, wie das Internet darauf reagieren würde. Die plötzliche Aufmerksamkeit und die damit verbundene Nervosität lösen bei ihr jedoch keine negativen Gefühle aus, sondern die Freude überwiegt klar. "Ich bin immer noch sprachlos, wenn ich die Zahlen anschaue", sagt die junge Frau dem Medienhaus "20 Minuten". Mit dieser massiven Resonanz habe sie überhaupt nicht gerechnet und fühlt sich durch das Interesse der Community geradezu erwischt. Der Clip, der ursprünglich von ihrem Vater mit einer Sony DV-Kamera aufgenommen wurde, diente jahrelang nur als innerfamiliärer Running-Gag.

Hintergrund der Situation mit dem Vater

In den Kommentaren unter dem Video fragten viele Nutzer nach dem konkreten Hintergrund der Situation. Jasmine liefert die Erklärung in einem neuere Post nach: Ihr Vater sei beim gemeinsamen Spaziergang die ganze Zeit davongelaufen und habe sie ignoriert, als sie ihn gerufen habe. Als sie ihren Vater schließlich einholte, fühlte sie sich gezwungen, ihn energisch zurechtzuweisen. Den Ausdruck "Chnobli", der im Video ebenfalls vorkommt, könne sie sich heute nicht mehr herleiten. Ein User im Netz reagierte begeistert und erklärte den "frechen Hagel" zu seinem neuen Schimpfwort, das er gerne an seine Freunde weitergeben möchte.

Reaktion der Familie auf die virale Aufmerksamkeit

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Auch Jasmines Umfeld reagiert überrascht auf den unerwarteten Erfolg des Videos. Ihr Vater konnte mit Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok bisher wenig anfangen und bezeichnete diese als "riesen Schmarren". Seit seine Tochter ihm jedoch von der viralen Entwicklung berichtet hat, ist sein Interesse geweckt worden. Er fragt regelmässig nach den aktuellen Zahlen und freut sich mit seiner Tochter. Als er kürzlich am Telefon von den hohen Klickzahlen hörte, musste er selbst lachen. Auch ihr Freund Marco (26) freut sich sehr über die unerwartete Aufmerksamkeit, die das alte Familienvideo erhält.

Wirkung und weitere Pläne der Creatorin

Für Jasmine ist das Video mehr als nur ein digitales Objekt; es ist ein Fragment ihrer Kindheit. Instagram nutzt sie im Grunde wie ein kleines Fotoalbum mit ihren Favoriten. Sie erwähnt, dass es noch sehr viele weitere Schätze aus ihrer Kindheit gibt, da sie schon damals ein "kleiner Wirbelwind" war und ähnliche schlagfertige Momente erlebt hat. Das "Chnobli"-Video bleibt jedoch ihr grösster Schatz, da es viel Interpretationsfreiheit zulässt. Es kann einfach an andere Personen weitergeleitet werden, um sie direkt anzusprechen.

Zukünftige Entwicklungen der Online-Präsenz

Dass so viele Personen den Clip weiterleiten, bedeutet für Jasmine mehr als nur Zahlen und neue Follower. Zu wissen, dass andere Menschen durch einen kurzen Moment einfach lachen und glücklich sein können, empfindet sie als unglaublich schön. Ob es in Zukunft noch mehr Nachschub an alten Videos geben wird, bleibt offen, doch die Freude über die bestehende Resonanz ist eindeutig. Die 28-Jährige schaut solche Aufnahmen immer wieder gerne an und findet sie zwar manchmal peinlich, aber eben auch witzig. Damit hat sie einen festen Platz in der deutschen Social-Media-Landschaft gefunden.