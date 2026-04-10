Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, selbst begeisterte Musikerin, empfängt Deep Purple und bekennt sich zu ihrer Liebe zur Hardrock-Band. Eine ungewöhnliche Begegnung, die Musik und Politik verbindet.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? «Du bist mein Gott»: Japan s rockbegeisterte Regierungschefin trifft Deep Purple \Ministerpräsidentin Sanae Takaichi , eine bekennende Anhängerin von Hardrock und Heavy Metal, tauschte ihren politischen Alltag, der von Themen wie dem Iran-Krieg und steigenden Preisen dominiert wird, kurzzeitig gegen eine Begegnung mit der britischen Rockband Deep Purple .

Die 65-jährige Politikerin, die einst in einer Deep-Purple-Coverband spielte, empfing die ergrauten Bandmitglieder in ihrem Büro und zeigte ihre Begeisterung auf unkonventionelle Weise. Mit den Worten «Du bist mein Gott» überreichte sie Schlagzeuger Ian Paice einen Satz japanischer Tama-Schlagzeugstöcke. Diese Geste unterstreicht die tiefe Verbundenheit Takaichis mit der Musik von Deep Purple, die sie bereits in ihrer Kindheit entdeckte und die sie bis heute begleitet. Ihre Liebe zu der Band, insbesondere zu dem Album «Machine Head» von 1972 mit Hits wie «Highway Star» und «Smoke on the Water», ist unverkennbar. In ihrer Jugend spielte sie in einer Coverband Keyboard, später als Studentin Schlagzeug. Dieses musikalische Engagement half ihr, in turbulenten Zeiten einen Ausgleich zu finden. \Die Begegnung mit Deep Purple war für Takaichi mehr als nur ein Treffen mit ihren Idolen. Sie nutzte die Gelegenheit, um ihre Bewunderung für die Bandmitglieder auszudrücken, die Rockgeschichte geschrieben haben und weiterhin neue musikalische Wege beschreiten. Sie betonte ihren Respekt für die Band und wünschte ihnen eine erfolgreiche Tournee. Paice, der die Politikerin als «Kollegin» begrüsste, bestätigte die freundschaftliche Atmosphäre zwischen ihnen. Takaichi, die sich selbst als Schlagzeugerin und Keyboardspielerin bezeichnet, erzählte Anekdoten aus ihrem Leben, in denen die Musik von Deep Purple eine wichtige Rolle spielte. Sie scherzte, dass sie bei Auseinandersetzungen mit ihrem Mann «Burn» auf dem Schlagzeug spiele, um ihren Ärger abzubauen. Ihr Enthusiasmus für Musik und ihre Fähigkeit, sie in ihren Alltag zu integrieren, zeugen von einer ungewöhnlichen Persönlichkeit in der politischen Welt.\Trotz ihrer Freude über die Begegnung mit Deep Purple vergaß Takaichi ihre politische Verantwortung nicht. Sie nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung der Förderung kultureller Inhalte im Rahmen der Wachstumsstrategie ihrer Regierung zu unterstreichen. Diese Verbindung von Musikbegeisterung und politischem Engagement zeigt die Vielseitigkeit der Ministerpräsidentin und ihr Bestreben, kulturelle Aspekte in ihre politische Arbeit einzubeziehen. Die Treffen mit der Band war ein Höhepunkt, der weit über die üblichen protokollarischen Pflichten hinausging und die besondere Beziehung zwischen einer Politikerin und der Rockmusik offenbart. Ihre tiefe Zuneigung zur Musik von Deep Purple ist ein Beweis für die Kraft der Musik, Menschen zu verbinden, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer beruflichen Tätigkeit. Die Begegnung hinterließ einen bleibenden Eindruck, sowohl bei der Politikerin selbst als auch bei den Fans und Medien, die von der ungewöhnlichen Begegnung erfuhren





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