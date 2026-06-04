Japanische Notenbank bereitet im Juni erstmals seit 1995 Zinserhöhung wegen steigender Energieinflation vor

Die Bank of Japan plant im Juni eine Leitzinserhöhung auf rund einen Prozent, getrieben von höherem Inflationsdruck durch steigende Energiekosten im Nahen Osten. Die Entscheidung könnte den höchsten Zinssatz seit 1995 markieren und hängt von der geopolitischen Entwicklung ab.

Die Bank of Japan bereitet laut mehreren gut informierten Quellen eine bedeutende Zinserhöhung im Juni vor, um dem zunehmenden Inflation sdruck entgegenzuwirken. Die Entscheidung, den Leitzins auf ein Niveau von etwa einem Prozent zu heben, würde den höchsten Stand seit dem Jahr 1995 markieren und ist das Ergebnis einer intensiven internen Debatte, die von den jüngsten Entwicklungen auf den Energiemärkten bestimmt wird.

Insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten, die durch die anhaltenden Auseinandersetzungen im Nahen Osten - namentlich dem Iran‑Irak‑Konflikt - befeuert werden, treiben die Preisniveaus nach oben und erhöhen den Druck auf die Geldpolitik. Während die japanische Wirtschaft traditionell von den Importen fossiler Energieträger abhängig ist und daher besonders empfindlich auf globale Preisschwankungen reagiert, muss die Notenbank nun einen Balanceakt vollziehen: Auf der einen Seite ist die Bekämpfung der Inflation vordringlich, auf der anderen Seite darf die Belastung der Unternehmen und Haushalte durch höhere Zinsen nicht zu stark werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung wird von den Finanzmarktteilnehmern derzeit auf rund achtzig Prozent geschätzt, wobei die Schätzungen von 0,75 % auf nunmehr etwa 1 % ansteigen. Dieses Ergebnis spiegelt das gestiegene Vertrauen in die Bereitschaft der Bank wider, nach dem Ende ihres jahrzehntelangen Konjunkturprogramms im Jahr 2024 entschlossen zu handeln.

Gouverneur Kazuo Ueda hat bereits in seiner Rede am vergangenen Mittwoch ein deutliches Signal gegeben, indem er die Notwendigkeit einer intensiveren Inflationsbekämpfung betonte und damit die Erwartung einer Zinserhöhung im Juni bekräftigte. Die leitenden Entscheidungsträger betonen jedoch, dass ein solcher Schritt nur dann umgesetzt werden würde, wenn die Lage im Nahen Osten nicht weiter eskaliert und die globalen Märkte nicht von einer neuen Krise erschüttert werden.

In einem Szenario, in dem sich die geopolitischen Spannungen weiter zuspitzen, könnten die Bankenbehörden gezwungen sein, ihre Geldpolitik weiter zu lockern, um die wirtschaftlichen Belastungen zu mildern. Zusätzlich zu der geplanten Zinsanhebung prüft die BoJ mögliche Anpassungen ihres Anleihekaufprogramms. Insidern zufolge könnte die Zentralbank die Reduzierung ihrer Anleihekäufe, die bereits im Fiskaljahr 2027 beginnen soll, verlangsamen oder vorübergehend pausieren, um die Liquidität im Markt zu erhalten und gleichzeitig die finanziellen Bedingungen für Unternehmen und Verbraucher zu stabilisieren.

Diese Überlegungen stehen im Kontext einer allgemeinen Neubewertung der Geldpolitik, die seit dem Ende des umfangreichen Konjunkturpakets 2024 fortlaufend angepasst wird. Während die steigenden Energiepreise einerseits die Inflation befeuern, belasten sie gleichzeitig die stark exportorientierte und energieimportabhängige japanische Wirtschaft, wodurch die Notenbank vor einer besonders schwierigen Zielkonfliktsituation steht. Die kommenden Sitzungen am 15. und 16. Juni werden daher entscheidend sein, um zu beobachten, wie die BoJ den schmalen Grat zwischen Preisstabilität und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu gehen gedenkt





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