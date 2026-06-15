Japanische Fans säubern Stadion nach 2:2 gegen Niederlande

Nach dem spannenden Unentschieden zwischen Japan und den Niederlanden räumen japanische Fußballfans eigenständig ihren Müll im Dallas Stadium, unterstützt von NFL‑Star Jameis Winston. Die Aktion ist Teil einer langen Tradition von Sauberkeit und Respekt, die auch bei den kommenden Spielen gegen Tunesien und Schweden fortgesetzt wird.

Littering im Stadion ist für japanische Fußballfans kein Thema. Nach jedem Spiel der japanischen Nationalmannschaft räumen sie eigenständig ihren Abfall ein und hinterlassen die Ränge in einer makellosen Verfassung.

Das zeigte sich erneut beim Auftakt der WM‑Qualifikation in den USA, als Japan nach einem dramatischen 2:2 gegen die Niederlande das Dallas Stadium wieder blitzsauber verließ. Leere Plastikflaschen, Verpackungen und sonstiger Müll wurden von den Fans in große blaue Säcke gepackt und aus dem Stadion getragen. Dieses Verhalten ist keine Einzelleistung, sondern ein fester Bestandteil der japanischen Fankultur, die Respekt und Höflichkeit als zentrale Werte versteht.

Die Spieler selbst tragen zu diesem Bild bei, indem sie ihre Kabinen nach dem Spiel in einem tadellosen Zustand hinterlassen. In Dallas erhielt die Aufräumaktion sogar prominente Unterstützung aus der amerikanischen Sportszene. Jameis Winston, Quarterback des Footballclubs New York Giants, half den Fans, den Abfall zu sammeln und in die Säcke zu füllen. Das Video, das The Athletic auf Instagram verbreitete, zeigt den NFL‑Profi, der zusammen mit den japanischen Anhängern den Platz säubert.

Die Tradition, nach dem Spiel aufzuräumen, hat in Japan eine lange Geschichte und gilt als Ausdruck von Disziplin und Gemeinschaftssinn. Sie wird von den Spielern und dem Trainerstab aktiv gefördert und ist ein fester Bestandteil der Vorbereitung auf jedes Turnier. Bei der kommenden WM in den USA, Mexiko und Kanada wird Japan in Gruppe F auf Tunesien und Schweden treffen. Es ist zu erwarten, dass die japanischen Fans auch nach diesen Partien keine Spuren ihres Aufenthalts im Stadion hinterlassen.

Die konsequente Sauberkeit erinnert nicht nur an die Werte des japanischen Sports, sondern setzt auch ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Verantwortung gegenüber den Gastgeberländern. Während andere Nationen häufig mit Müllbergen auf den Rängen konfrontiert werden, zeigt Japan, dass Begeisterung für den Fußball und Respekt für die Umwelt Hand in Hand gehen können. Die klare Botschaft lautet: Leidenschaft für das Spiel bedeutet nicht, den Platz zu verschmutzen, sondern ihn gemeinsam sauber zu halten





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