Jannik Sinner verzichtet auf die Teilnahme am Australian Open 2027. Der Top-Tennisprofi erklärte die Absage nach einer Knie-Operation, die das Iliotibialband verbesserte.

Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat seine Teilnahme am Australian Open im Januar 2027 offiziell abgesagt. Der 25-Jährige wird bei dem großen Grand-Slam-Turnier in Australien nicht am Start sein. Diese Entscheidung wurde nach einer notwendigen Operation am Knie getroffen, die seit Mitte Juli, also seit seinem Sieg bei Wimbledon, notwendig war.

Offizielle Bestätigung durch Tennis Australia

Tennis Australia hat die Absage des Top-Spielers eindeutig bestätigt. Andrew Abdo, der Geschäftsführer von Tennis Australia, erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Kontakt zum Team von Jannik Sinner regelmäßig gepflegt wurde. Dieses Team hat bestätigt, dass der Spieler nach der kürzlich durchgeführten Operation nicht bei den Australian Open im Januar dabei sein wird. Die Organisation respektiert die medizinischen Entscheidungen des Sportlers.

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Medizinischer Hintergrund der Verletzung

Jannik Sinner hat die Gründe für den Eingriff detailliert auf der sozialen Plattform Instagram erklärt. Bei dem kleinen chirurgischen Eingriff ging es um die Verbesserung des Zustands des Iliotibialbands. Dieses Gewebeband verläuft an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein. Die Operation soll diese Struktur nun dauerhaft stabilisieren und Schmerzen vorbeugen, die durch die intensive sportliche Belastung entstanden waren.

Der 25-jährige Italiener betonte, dass er die Zeit auf dem Platz sehr vermisst. Er erklärte, dass er nun gemeinsam mit seinem Trainer- und Betreuerteam die Rehabilitation beginnen wird. Das Ziel ist es, in einer geplanten Form zurückzukehren und die Karriere auf dem hohen Niveau fortzusetzen, das er in der Vergangenheit bereits gezeigt hat.

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Verlauf der Behandlung und Alternativen

Bevor die Operation unvermeidlich wurde, hatte Sinner monatelang versucht, die Verletzung ohne chirurgischen Eingriff zu behandeln. Er schrieb, dass er gemeinsam mit seinem Team alles versucht habe, um konservative Therapien anzuwenden. Zu Beginn dieser Phase gab es einige sehr ermutigende Fortschritte, die Hoffnung auf eine vollständige Heilung ohne OP geweckt hatten.

Leider reagierte sein Knie in den späteren Monaten nicht mehr so, wie es sich alle gewünscht hatten. Die non-chirurgischen Maßnahmen reichten also nicht mehr aus, um die Beschwerden dauerhaft zu lindern. Dies zwang die Mediziner und das Team dazu, den Schritt zur Operation zu gehen, um langfristige Schäden zu vermeiden und die Spielkarriere nicht zu gefährden.

Reaktionen aus dem Sport und Zukunftsaussichten

Die Absage von Jannik Sinner stößt auf großes Mitgefühl in der internationalen Sportwelt. Bekannte Sportstars wie die Skifahrerin Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn sowie der Stabhochspringer Mondo Duplantis haben dem Italiener unter seinem Instagram-Beitrag eine schnelle Genesung gewünscht. Diese Unterstützung unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der Top-Spieler in seiner Branche genießt.

Seit seinem Wimbledon-Sieg Mitte Juli hat Jannik Sinner kein einziges Match mehr bestritten. Die Abwesenheit von der Tour wird die Teilnehmerliste und das Setzverfahren auf dem Australian Open spürbar verändern. Für den Spieler selbst markiert dieser Moment eine wichtige Phase der Genesung. Alle Augen richten sich nun auf den Fortschritt der Rehabilitation und den Zeitpunkt des kommenden Comebacks auf der Profitour. Der Fokus liegt aktuell ausschließlich auf der vollständigen Wiederherstellung der Kniegesundheit.