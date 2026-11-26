Jannik Sinner streicht Teilnahme am Australian Open. Der 25-jährige Italiener unterzieht sich einer Knieoperation. Rehabilitation beginnt sofort für 2027.

Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat offiziell bekannt gegeben, dass er an den Australian Open im Januar 2027 nicht teilnehmen wird. Der 25-jährige Weltranglistenerste verzichtet aufgrund einer notwendigen operativen Behandlung an seinem Knie. Diese Entscheidung beendet die Spekulationen über sein potentielles Comeback auf der Hardcourt-Bahn von Melbourne Park.

Operative Behandlung des Iliotibialbands

Jannik Sinner bestätigt durch eine Mitteilung auf der Social-Media-Plattform Instagram, dass er sich kürzlich einer kleinen Operation unterziehen musste. Das Ziel dieses Eingriffs war die Verbesserung des Zustands seines Iliotibialbands. Dieses Band verläuft anatomisch an der Außenseite des Oberschenkels, beginnend am Beckel bis hinunter zum Schienbein. Sinner schilderte, dass er es sehr vermisse, wieder auf dem Tennisplatz zu stehen und seine Konzentration nun vollständig auf die Rehabilitation mit seinem Team richten wird.

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Erfolgsverlauf nach Wimbledon und Therapieversuche

Seit dem Gewinn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon Mitte Juli hat Jannik Sinner kein einziges Spiel mehr bestritten. Der Tennisstar erklärte, dass er in den vergangenen Monaten gemeinsam mit seinem Betreuerteam sämtliche verfügbaren Optionen ausgeschöpft habe, um die Verletzung ohne einen operativen Eingriff zu therapieren. Zu Beginn dieser Phase seien die Fortschritte sehr ermutigend gewesen, doch das Knie habe sich leider nicht so entwickelt, wie es das Team und der Spieler sich erhofft hatten.

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Position von Tennis Australia und Geschäftsführer

Andrew Abdo, der Geschäftsführer der Organisation Tennis Australia, bestätigte die Absage in einer offiziellen Stellungnahme. Er betonte, dass man im regelmäßigen Austausch mit dem Team von Jannik Sinner gestanden habe. Seine Aussage lautete eindeutig, dass der Italiener nach der jüngsten Operation nicht bei den Australian Open im Januar dabei sein werde. Die Organisation respektiert die medizinische Notwendigkeit und die Gesundheitsprioritäten des Athleten.

Nachrichtensupport durch weitere Sportstars

Die Absage von Jannik Sinner hat unter Fans und Kollegen für Anteilnahme gesorgt. Zahlreiche bekannte Sportler haben Sinner öffentlich Unterstützung und schnelle Genesung gewünscht. Zu den Unterstützern zählen Skifahrerinnen wie Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn sowie der Stabhochspringer Mondo Duplantis. Ihr beiständiges Feedback unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der Italiener in der internationalen Spitzensportgemeinschaft genießt, während er seine Erholungsphase beginnt.