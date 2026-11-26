Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner tritt aufgrund einer Knieoperation nicht beim Australian Open im Januar 2027 an. Die Rehabilitation beginnt sofort.

Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner hat seine Teilnahme am Australian Open im Januar 2027 offiziell abgesagt. Der 25-jährige Star aus Italien hatte sich zuvor einer Operation am Knie unterziehen müssen, um seine Verletzung zu behandeln. Mit dieser Entscheidung beendet er eine lange Phase ohne Wettkämpfe, die seit seinem Titelgewinn bei Wimbledon Mitte Juli andauerte.

Offizielle Bestätigung der Absage durch Tennis Australia

Andrew Abdo, der Geschäftsführer der Tennis Australia, bestätigte die Absage von Sinner in einer offiziellen Stellungnahme. Er betonte, dass der Verband kontinuierlich mit dem Team des italienischen Spielers kommuniziert habe. Das Team habe eindeutig bestätigt, dass Jannik Sinner nach seiner kürzlich durchgeführten Operation nicht bei den Australian Open im Januar antreten wird. Diese Entscheidung war aufgrund des medizinischen Status des Spielers zu erwarten und wurde daher nicht überraschend verkündet.

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Detaillierter medizinischer Hintergrund der Verletzung

Der italienische Tennisstar erklärte auf Instagram, dass die Operation erfolgreich war und den Zustand des Iliotibialbands verbessert habe. Dieses Band verläuft an der Außenseite des Oberschenkels und erstreckt sich vom Becken bis zum Schienbein. Sinner informierte seine Fans darüber, dass er die letzten Monate versucht hatte, die Verletzung ohne einen chirurgischen Eingriff zu behandeln. Gemeinsam mit seinem Trainerteam wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Zustand zu stabilisieren.

Trotz einiger sehr ermutigender Fortschritte zu Beginn der konservativen Behandlung reagierte das Knie von Jannik Sinner leider nicht so, wie es sich das Team und der Spieler erhofft hatten. Die verschlechterte oder stagnierende Entwicklung der Verletzung zwang dazu, den Schritt zur Operation zu vollziehen, um eine dauerhafte Lösung für das Problem zu finden und eine Rückkehr auf die Platz zu ermöglichen.

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Sinner plant start der Rehabilitation mit seinem Team

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Operationsergebnisse äußerte Jannik Sinner seine persönliche Enttäuschung über die Ausfallzeit. Er schrieb auf seiner Instagram-Seite, dass er es sehr vermisse, wieder auf dem Tennisplatz zu stehen. Umso wichtiger sei es nun, die Zeit bis zur Rückkehr effizient zu nutzen. Er kündigte an, gemeinsam mit seinem Team sofort mit der Rehabilitation zu beginnen, um die körperliche Verfassung optimal wiederherzustellen.

Die Absage bedeutet für den aktuellen Weltklasse-Spieler eine Pause von der Wettkampfszene. Seit seinem Erfolg bei den Wimbledon Championships Mitte Juli hatte Jannik Sinner kein einziges Match mehr bestritten. Diese längere Durststrecke wird nun durch den Fokus auf die Genesung ersetzt, anstatt auf Turnierplatzierungen in Australien zu verzichten. Das Ziel ist ein gesunder Zustand bei der nächsten großen Gelegenheit.

Unterstützung aus der internationalen Sportwelt

Nach der Bekanntgabe der Absage erhielt der Italieler massive Unterstützung von prominenten Kollegen aus der internationalen Spitzensportszene. Sportstars wie die Skirennläuferin Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn sowie der Stabhochspringer Mondo Duplantis wünschten Jannik Sinner über die sozialen Medien eine schnelle und vollständige Genesung.

Die zahlreichen Glückwünsche und Unterstützungsnachrichten unterstreichen die hohe Wertschätzung, die Sinner in der globalen Sportcommunity genießt. Während er die Zeit zur Heilung nutzt, beobachten viele Experten und Fans gespannt, wie sich sein Wiederaufbau entwickeln wird. Die nächste große Herausforderung für den Italiener wird die erfolgreiche Rückkehr in den Profisport sein, sobald die Rehabilitation abgeschlossen ist.