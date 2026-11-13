Janis Eric Thommen rettet Hot Seat in The Voice of Germany nach technischer Pause

Janis Eric Thommen überstand zwei kritische Battles in The Voice of Germany. Trotz einer langen technischen Unterbrechung und zweier Herausforderungen behielt er seinen Platz bei Team Nico.

Janis Eric Thommen sicherte sich einen Platz im Halbfinale der aktuellen Staffel von The Voice of Germany. Der Sänger aus der Südostschweiz trat an und bestand zwei entscheidende Battles gegen seine Konkurrenten. Er verteidigte seinen Hot Seat erfolgreich gegen Timo und Breanna Burrone.

Der ungewisse Start auf dem Hot Seat

Janis Eric Thommen war das erste Talent, das von seinem Coach Nico Santos in den Kampf geschickt wurde. Dadurch war sein Platz auf dem Hot Seat für die erste Runde zunächst gesichert. Diese Position war für den Sänger jedoch keine Garantie für Ruhe, da er im weiteren Verlauf ständig angegriffen werden konnte.

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Thommen dachte vor der Aufnahme, dass sein Einsatz als Erste(r) das Ende bedeuten würde. Als Nico ihn tatsächlich auswählte, fühlte er sich zunächst geschockt. Er wollte sich dies jedoch nicht anmerken lassen. Er sang seinen Song und nahm seinen Platz auf dem Stuhl ein.

Während er wartete, wuchs der Wunsch, den Sitz zu behalten. Sobald ein anderer Kandidat ausgewählt wurde, fühlte er Erleichterung. Wurde er selbst herausgefordert, folgte ein Schockmoment. Die Unsicherheit blieb während der gesamten Wartezeit bestehen.

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Technische Probleme verlängern die Wartezeit

Ein wesentlicher Faktor für den Stress während der Aufzeichnung war eine ungeplante technische Panne. Nach dem ersten Duell musste Janis Eric Thommen länger als vorgesehen auf die Entscheidung der Jury warten. Die Tablets der ehemaligen Talente, die für die Abstimmung zuständig waren, stürzten ab.

Der Sänger harrte daraufhin ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten auf dem Hot Seat aus. Er schätzt diese Zeitspanne im Rückblick als extrem belastend ein. Die lange Pause verlängerte den Moment, in dem sein Weiterkommen auf dem Spiel stand.

Thommen beschreibt diesen Zeitraum als den schlimmsten Moment der gesamten Show. Er hing in der Leere, hatte Angst und wusste nicht, wie es weitergehen würde. Die technische Unterbrechung führte zu einer ungewissen Wartezeit, die er nur schwer verkraften konnte.

Kritische Battles gegen Timo und Breanna

Erst trat Timo, der aus dem Team von Michi und Smudo stammt, gegen ihn an. Direkt im Anschluss folgte eine Herausforderung durch Breanna Burrone aus dem Team von Rea. Beide Male entschied die Jury zugunsten des Schweizer Kandidaten aus dem Team Nico.

Die Tatsache, dass er sich gegen beide Stimmen durchsetzte, konnte Janis Eric Thommen zunächst kaum glauben. Er beschreibt seine Gegner als großartige Sängerinnen und Sänger. Trotz der harten Konkurrenz fieberte er während ihrer Auftritte mit.

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Sein Gefühl nach den Battles war eine Mischung aus Erleichterung und Stolz auf die eigene Leistung. Er betont, dass auch Glück eine Rolle bei seinem Überleben gespielt hat. Sein Erfolg basiert jedoch auf der Kombination aus Talent und Ausdauer in dieser stressigen Situation.

Weiterweg im Halbfinale der Show

Die Reise von Janis Eric Thommen bei The Voice of Germany geht nun im Halbfinale weiter. Der vermeintlich ungünstige frühe Platz auf dem Hot Seat hat sich für ihn als erfolgreicher Ausgangspunkt erwiesen. Er bleibt bis zum bitteren Ende der Show auf seinem Stuhl.

Thommen ist stolz darauf, dass er die gesamte Show überlebt hat. Die technischen Probleme und die wiederholten Angriffe haben seine mentale Stärke bewiesen. Nun konzentriert er sich auf die nächsten Schritte im Wettbewerb.

Die Reaktion der Jury und die Unterstützung durch Coach Nico Santos waren entscheidend. Seine Fähigkeit, unter Druck zu bleiben, wird ihn auch im Halbfinale benötigen. Die Zuschauer können gespannt sein, wie er sich gegen die verbleibenden Kandidaten behauptet.