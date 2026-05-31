Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly

Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat den Tod ihrer Schwester Kelly bekanntgegeben. In einem emotionalen Instagram-Post würdigt sie sie als erste Freundin und Vertraute.

Die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat den Tod ihrer älteren Schwester Kelly Curtis bekanntgegeben. In einem bewegenden Beitrag auf der Plattform Instagram würdigte die 67-jährige Oscar-Preisträgerin ihre Schwester als 'erste Freundin und lebenslange Vertraute'.

Kelly Curtis, die am Samstag in ihrem Zuhause inmitten der Natur friedlich verstarb, war die Tochter der Hollywood-Legenden Tony Curtis und Janet Leigh. Sie wurde zwei Jahre vor ihrer berühmten Schwester geboren und wuchs im Scheinwerferlicht der Filmindustrie auf, entschied sich jedoch für ein deutlich zurückgezogeneres Leben als Jamie Lee. Trotz ihrer Zurückhaltung hatte Kelly Curtis eine eigene Karriere als Schauspielerin.

Sie trat in den 1970er und 1980er Jahren in mehreren Filmen auf, darunter 'The World's Greatest Lover' und 'The Magician of Lublin', und spielte auch in Fernsehserien. Ihre schauspielerische Begabung wurde von ihrer Familie hoch geschätzt, doch sie zog es vor, im Hintergrund zu bleiben. Jamie Lee Curtis betonte in ihrem Post, dass ihre Schwester 'atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin' war. Die beiden Schwestern verband eine enge Beziehung, die über die Jahre hinweg Bestand hatte.

'Sie war meine erste Freundin und meine lebenslange Vertraute', schrieb Curtis. In ihrem emotionalen Instagram-Beitrag erinnerte Jamie Lee Curtis an die besonderen Eigenschaften ihrer Schwester. Sie hob Kellys 'liebevolle Grosszügigkeit, starke Meinungen, unendliche Neugier, einzigartigen Stil und ihre mit Puderzucker bestäubten Mandel-Halbmondplätzchen zu Weihnachten' hervor. Diese Details malen ein Bild einer warmherzigen, eigenwilligen und kreativen Persönlichkeit, die in den Herzen ihrer Familie und Freunde weiterleben wird.

Die Nachricht von Kellys Tod löste eine Welle der Anteilnahme in den sozialen Medien aus, wo Fans und Kollegen ihr Beileid ausdrückten. Das Management der Schauspielerin bestätigte der dpa den Tod, ohne weitere Details zu nennen. Kelly Curtis hinterlässt ihre Schwester Jamie Lee, deren Ehemann Christopher Guest und die gemeinsamen Kinder, sowie eine Gemeinschaft, die sie für ihren Geist und ihre Großzügigkeit in Erinnerung behalten wird





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