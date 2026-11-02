James Talarico führt in Texas vor Ken Paxton - Trump-Konflikt verschärft Rennen

Der Demokrat James Talarico liegt im umkämpften Texaner Senatswahlkampf vor Ken Paxton. Elon Musk investiert Millionen für Paxton, während Donald Trump Talarico angreift.

Der demokratische Senatorkandidat James Talarico führt den republikanischen Amtsinhaber Ken Paxton imUS-Bundesstaat Texas an. Diese Entwicklung stellt ein historisches Risiko für die Republikanische Partei dar, da Texas seit mehr als drei Jahrzehnten zu den sichersten Hochburgen der GOP zählt. Die aktuelle Umfragelage deutet darauf hin, dass die Demokraten ihre Chance nutzen könnten, den Senatssitz zurückzugewinnen.

Massive Geldströme präsen Senatswahlkampf

Der Wahlkampf in Texas hat sich zu einer beispiellosen finanziellen Schlacht entwickelt. Insgesamt wurden in diesen Prozess 545 Millionen Dollar investiert, was ihn zur teuersten Senatswahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten macht. Diese immense Summe, umgerechnet rund 450 Millionen Franken, spiegelt die hohe politische Bedeutung des Bundesstaates wider.

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Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, spielt dabei eine zentrale Rolle. Der in Texas lebende Unternehmer hat bereits 158 Millionen Dollar ausgegeben, um die Kandidatur von Ken Paxton zu unterstützen und demokratische Kandidaten zu stoppen. Musk hat mehrere Firmensitze in den Staat verlegt und nutzt seine finanzielle Kraft intensiv für die republikanische Seite.

James Talarico hingegen hat seit Beginn seiner Kampagne im Jahr 2025 selbst 146 Millionen Dollar gesammelt. Diese Summe ist ein historischer Wert für einen Kandidaten für den US-Senat. Die restlichen finanziellen Mittel stammen von verschiedenen konservativen und liberalen Spendern, die die Intensität des Wettbewerbs unterstreichen.

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Personenkult und interne Konflikte in den Republikanern

Ken Paxton, der seine Kandidatur maßgeblich der Unterstützung von Donald Trump verdankt, sieht sich intensiver Kritik ausgesetzt. Der texanische Generalstaatsanwalt hatte sich zuvor wegen Wertpapierbetrugs strafbar gemacht. Der rechtliche Konflikt endete 2024 mit einer Zahlung von rund 271'000 Dollar, zudem stimmte Paxton gemeinnütziger Arbeit und einem Ethik-Seminar zu.

Die Spannungen zwischen den Republikanern sind deutlich sichtbar. Ein Repräsentantenhaus aus Texas stimmte, auch mit Stimmen von Republikanern, einem Impeachment-Verfahren gegen Paxton wegen Bestechung, Korruption und Amtsmissbrauchs zu. Der texanische Senat stoppte diesen Vorgang später, doch der Schatten der Anklagen bleibt auf Paxton.

Donald Trump greift seinen protegierten Kandidaten direkt an. Bei einem Auftritt in Texas behauptete Trump fälschlicherweise, der Demokrat Talarico esse zwar Fleisch, kotze es jedoch im Geheimen wieder aus. Zudem stellt Trump den 37-jährigen Talarico in die Ecke der Pädophilie und macht ihn lächerlich, obwohl Talarico als aktiver Kirchenmann und früherer Englischlehrer ein ganz anderes Profil hat.

Die persönliche Situation von Ken Paxton trägt weiter zur Instabilität bei. Seine Ehefrau Angela Paxton, die ebenfalls als Politikerin im texanischen Senat sitzt, hat aus biblischen Gründen die Scheidung von Ken beantragt. Zudem geriet Paxton in die Kritik, weil er sich in Dubai mit zwei Männern traf, die in den USA wegen Betrugs gesucht werden. Einer dieser Männer hatte Paxton 190'000 Dollar gespendet.

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Historischer Kontext und Zukunftsaussichten

Die Wahlsituation in Texas ist für die Demokratische Partei extrem schwierig. Seit 34 Jahren wurde kein Demokrat in das US-Repräsentantenhaus aus Texas gewählt. Seit 38 Jahren hat die Partei keinen Senator mehr entsendet. Ein früherer Vorstoß scheiterte knapp: Bei der Wahl 2018 unterlag Beto O'Rourke dem republikanischen Amtsinhaber Ted Cruz mit 4,05 Millionen zu 4,26 Millionen Stimmen.

Ted Cruz wurde sechs Jahre später bestätigt und lag bei seiner Wiederwahl sogar mit 8,5 Prozentpunkten vor dem demokratischen Herausforderer. Die heutige Lage könnte jedoch anders aussehen. James Talarico, der in Texas aufgewachsen ist, Theologie studiert und Veganer ist, spricht ein breiteres Publikum an.

Talarico konzentriert sich auf Themen wie Bezahlbarkeit, Bildung und Korruptionsbekämpfung. Letzteres bietet ihm einen klaren Vorteil gegenüber Ken Paxton, dessen Vergangenheit mit rechtlichen Problemen korrupte Züge aufweist. Paxton hingegen setzt voll auf die MAGA-Gemeinde und die Basis der Republikanischen Partei.

Wenn James Talarico Ken Paxton schlagen sollte, wäre dies ein politisches Erdbeben. Eine solche Niederlage würde direkt auf Donald Trump zurückfallen, da er Paxton durchgesetzt hat. Die Demokraten sehen in Talarico die Chance, das tiefrote Texas zu erschüttern und die politische Landschaft im Süden der USA nachhaltig zu verändern.