James Harden nach Waffenfund im Auto festgenommen - Kaution in Houston gezahlt

NBA-Star James Harden wurde in Houston wegen einer im Fahrzeug gefundenen Handfeuerwaffe festgenommen und gegen Kaution freigelassen. Das Team der Cleveland Cavaliers wartet nun auf weitere Informationen, während der Spieler am 22. Juni vor Gericht erscheinen muss.

James Harden , der prominente Point Guard der Cleveland Cavaliers , geriet Anfang dieser Woche in die Schlagzeilen, nachdem bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in Houston eine ungeladene Handfeuerwaffe in seinem Fahrzeug entdeckt wurde.

Laut den vorliegenden Behördenberichten lag die Waffe sichtbar im Innenraum des Autos und war nicht ordnungsgemäß im dafür vorgesehenen Halftrockensystem gesichert. Die Entdeckung löste sofort ein polizeiliches Eingreifen aus, wodurch Harden vorläufig festgenommen und anschließend gegen Kaution freigelassen wurde. Der Basketballstar, 36 Jahre alt, muss sich nun am 22. Juni vor einem örtlichen Gericht verantworten und erwartet dort die weiteren rechtlichen Schritte gegen ihn.

Die Vorwürfe beziehen sich ausschließlich auf den unerlaubten Besitz und das Mitführen einer Schusswaffe in einem Kraftfahrzeug, ein Verstoß, der nach texanischem Recht mit empfindlichen Strafen geahndet wird. Die Organisation der Cleveland Cavaliers reagierte unverzüglich auf die Nachricht und veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme, in der sie bestätigte, dass das Team am frühen Morgen über die Festnahme informiert worden sei.

Das Management betonte, dass man aktuell alle relevanten Informationen sammelt und eng mit Harden sowie seinen rechtlichen Vertretern zusammenarbeitet, um die Situation zu klären. In der Erklärung wurde zudem versichert, dass man die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und bei neuen Erkenntnissen die Öffentlichkeit informieren werde. Ein Kommentar zu den Vorwürfen selbst wurde bislang von der Vereinsführung zurückgehalten, da man "zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben" könne.

Harden selbst blieb bislang stumm und hat sich bislang weder zu den Vorwürfen noch zu den bevorstehenden Gerichtsverfahren öffentlich geäußert. Harden, ein erfahrener Spieler, der seit 2009 in der NBA aktiv ist und im Laufe seiner Karriere für mehrere Teams wie die Oklahoma City Thunder, die Houston Rockets und die Brooklyn Nets gespielt hat, wurde im Sommer 2023 von den Cleveland Cavaliers verpflichtet.

In der vergangenen Saison erreichte er mit den Cavs das Finale der Eastern Conference, verlor jedoch in einer klaren 0:4 Niederlage gegen die New York Knicks. Neben seinen sportlichen Erfolgen ist Harden auch außerhalb des Spielfelds häufig im Fokus der Öffentlichkeit, nicht zuletzt wegen seines markanten Bartes, der ihm den Spitznamen "The Beard" einbrachte, und seiner Goldmedaille, die er 2012 bei den Olympischen Spielen in London im Auftrag der USA gewann.

Der aktuelle Vorfall könnte jedoch nicht nur seine sportliche Laufbahn, sondern auch seine Reputation erheblich beeinträchtigen, wenn die gerichtlichen Konsequenzen schwerwiegend ausfallen. Die Anhänger des Spielers sowie Beobachter der NBA werden die kommenden Tage aufmerksam verfolgen, um zu sehen, wie sich die Situation rechtlich und sportlich weiterentwickelt





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