James Comey vor Gericht: Anklage wegen angeblicher Morddrohung gegen Donald Trump

Der ehemalige FBI-Direktor James Comey steht wegen eines Instagram-Posts mit Muscheln, die die Zahlen 86 und 47 bilden, vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, damit eine Morddrohung gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verbreitet zu haben. Comey bestreitet die Vorwürfe und betont seine Unschuld.

Der frühere FBI -Direktor James Comey steht vor einem Gerichtsverfahren, nachdem er wegen einer angeblichen Morddrohung gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump angeklagt wurde. Die Vorwürfe basieren auf einem Instagram-Post, der im Juni 2023 veröffentlicht wurde.

Auf dem Bild sind Muscheln am Strand zu sehen, die die Zahlen 86 und 47 bilden. Trump, der 47. Präsident der USA, und seine Anhänger deuteten dies als versteckten Aufruf zu einem Attentat. Comey bestreitet vehement, dass es sich um eine Bedrohung gehandelt habe, und betont, dass er die Muscheln zufällig bei einem Spaziergang entdeckt habe.

Die Anklage wirft ihm vor, bewusst eine Drohung verbreitet zu haben, was mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bestraft werden könnte. Die Ermittlungen dauerten fast ein Jahr, und die Staatsanwaltschaft muss nun beweisen, dass Comey böswillige Absichten hatte. Comey äußerte sich in einer Videobotschaft kämpferisch und betonte seine Unschuld. Er glaubt weiterhin an die Unabhängigkeit des Justizsystems und forderte die Ankläger auf, ihre Beweise vorzulegen.

Die Anklage wird von Todd Blanche geführt, der kommissarisch als Justizminister fungiert, nachdem seine Vorgängerin Pam Bondi von Trump entlassen wurde. Blanche verwies darauf, dass die Zahlenkombination 86 47 in bestimmten Kreisen als Code für eine Bedrohung interpretiert werden könne. Der Begriff 86 stammt aus dem Restaurantjargon und bedeutet so viel wie abweisen oder entfernen. In Kombination mit der 47, die auf Trumps Amtszeit als Präsident verweist, sehen die Ankläger eine klare Absicht, dem ehemaligen Präsidenten Schaden zuzufügen.

Die Staatsanwaltschaft steht jedoch vor der Herausforderung, Comeys Absichten eindeutig nachzuweisen. Comey hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass er die Muscheln zufällig gefunden habe und keine versteckte Botschaft beabsichtigt war. Die Anklage gegen Comey ist Teil einer Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen, die sich aus den Spannungen zwischen Trump und seinen politischen Gegnern ergeben. Trump hatte Comey während seiner ersten Amtszeit entlassen, nachdem das FBI mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampfteam untersucht hatte.

Trump beharrt darauf, dass die Ermittlungen politisch motiviert waren und keine Grundlage hatten. Politische Beobachter in den USA verweisen auf ähnliche Fälle, in denen Zahlenbotschaften keine rechtlichen Konsequenzen hatten. So veröffentlichte der rechte Aktivist Jack Posobiec im Januar 2022 ein Bild mit den Zahlen 86 46, was sich auf den 46. US-Präsidenten Joe Biden bezog.

Auch die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, sorgte 2020 für Kritik, als in ihrem Büro die Zahlen 86 45 zu sehen waren. Blanche betonte jedoch, dass jeder Fall einzeln betrachtet werden müsse. Die Anklage gegen Comey wirft Fragen über die Unabhängigkeit des Justizsystems auf und könnte weitreichende politische Konsequenzen haben





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