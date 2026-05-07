James Cameron unter Druck: Klage wegen biometrischem Diebstahl für Avatar

Die Schauspielerin Q’orianka Kilcher verklagt James Cameron, da dieser ihre Gesichtszüge ohne Genehmigung für die Figur Neytiri verwendet haben soll.

In einem bemerkenswerten Rechtsstreit wirft die indigene Schauspielerin Q’orianka Kilcher dem weltberühmten Regisseur James Cameron vor, ihre biometrischen Daten ohne Erlaubnis für das milliardenschwere Avatar -Franchise genutzt zu haben.

Im Zentrum der Klage steht die Behauptung, dass Cameron die Gesichtszüge von Kilcher als direkte Vorlage für die markante Figur der Neytiri verwendet habe. Die Klägerin fordert nun eine entsprechende Entschädigung für diese unautorisierte Nutzung ihrer Identität und ihres kulturellen Erbes. Die Rechtsvertreter von Kilcher betonen, dass es sich hierbei nicht um eine bloße künstlerische Inspiration handele, wie es in der Filmindustrie oft üblich sei, sondern vielmehr um eine systematische und industrielle Extraktion biometrischer Merkmale einer Minderjährigen.

Dies sei geschehen, um daraus einen massiven kommerziellen Gewinn zu generieren, während die betroffene Person gänzlich leer ausging. Die Beweisführung der Schauspielerin stützt sich auf mehrere Belege, darunter direkte Aussagen des Regisseurs selbst. Laut den vorliegenden Gerichtsunterlagen überreichte James Cameron Kilcher im Jahr 2010 eine persönlich signierte Skizze von Neytiri. In einer beigefügten Notiz habe er explizit festgehalten, dass die Schönheit von Q’orianka Kilcher seine 'frühe Inspiration' für den Charakter gewesen sei.

Zudem wird auf ein Video verwiesen, das kürzlich in den sozialen Medien verbreitet wurde. Darin gibt Cameron zu, dass ein Foto der Schauspielerin aus der Los Angeles Times die tatsächliche Quelle für den Entwurf der Figur gewesen sei, wobei er insbesondere die Form ihres Unterkiefers hervorhob. Der erste Kontakt mit dem Aussehen der jungen Schauspielerin erfolgte offenbar bereits im Jahr 2005, als Cameron eine Werbung für den Film 'The New World' sah.

In diesem Werk spielte Kilcher die Rolle der Pocahontas, wobei sie zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst 14 Jahre alt war. Besonders scharf kritisiert die Klage die moralische Inkonsistenz des Avatar-Franchise: Während die Filme oberflächlich eine starke Solidarität mit indigenen Kämpfen und dem Schutz der Natur predigen, habe Cameron hinter den Kulissen eine indigene Jugendliche ausgebeutet. Die Verbindung der Schauspielerin zur Schweiz ist dabei besonders interessant, da sie die Urenkelin des Solothurner Auswanderers Yule Kilcher ist.

Ihr Urgroßvater wurde ursprünglich als Julius Jacob Kilcher in Laufen im damaligen Kanton Bern geboren und verbrachte seine Jugend in Zuchwil bei Solothurn. Im Jahr 1936 traf er die Entscheidung, in die Weiten Alaskas auszuwandern, wo er in der Stadt Homer eine idealistische Gemeinschaft gründete. Zusammen mit seiner Grossfamilie lebte er dort als Selbstversorger in der Wildnis und dokumentierte dieses autarke Leben in verschiedenen Filmen, die er später auf Tourneen in Europa präsentierte.

Yule Kilcher war jedoch nicht nur Landwirt und Filmemacher, sondern prägte auch die politische Landschaft Alaskas massgeblich. Er war 1956 Mitglied des Verfassungsrates und von 1963 bis 1966 Mitglied des Senats von Alaska. Diese beeindruckende Familiengeschichte unterstreicht die globalen Verflechtungen der Klägerin, die nun gegen einen der mächtigsten Männer Hollywoods antritt.

Die Gegenseite hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäussert, doch der Fall wirft grundlegende Fragen über das Urheberrecht an der eigenen Biometrie und die Ethik in der digitalen Charaktererstellung auf





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