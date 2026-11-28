Drei Monate nach dem tödlichen Crash im November 2016 spricht Überlebender Jakson Follmann über den Verlust, die Amputation und seinen Kampf gegen das Vergessen der 71 Opfer.

Drei Monate nach dem tödlichen Flugzeugabsturz der brasilianischen Mannschaft Chapecoense im November 2016 gibt Überlebender Jakson Follmann erste Zeugnisse ab. Der damalige Ersatztorhüter gehörte zu den sechs Überlebenden der Katastrophe nahe Medellín, bei der insgesamt 71 Menschen starben. Follmann, heute 34 Jahre alt, verlor bei dem Unglück seinen rechten Unterschenkel und kämpft seither mit den physischen und psychischen Folgen.

Ausgrabung von Gegenständen aus dem Wrack

Jakson Follmann bewahrt drei spezifische Objekte auf, die bei der Bergung aus den Trümmern des Chartermaschinentyps geborgen wurden. Zu diesen Artefakten gehört ein dunkelrotes Goalie-Leibchen mit der Rückennummer 24, ein Paar Torwarthandschuhe und ein einzelner Schuh. Diese Gegenstände dienen ihm als physische Verbindung zu dem Tag, an dem die Delegation zum Final-Hinspiel der Copa Sudamericana nach Kolumbien reisen wollte.

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Die Tragödie ereignete sich, als die Maschine in der Dunkelheit und im Nebel in einen bewaldeten Hang nahe der kolumbianischen Großstadt Medellín stürzte. Von den 81 Insassen kamen 71 ums Leben. Darunter befanden sich fast die gesamte Spielmannschaft, das Trainerteam, medizinisches Personal, Funktionäre und mehrere Journalisten. Die Mannschaft hatte sich in wenigen Jahren vom unteren Ligabereich bis in die höchste brasilianische Spielklasse hochgearbeitet und überraschte die Welt mit dem Finaleinzug.

Überlebender Jakson Follmann beschreibt den Absturz

Jakson Follmann saß beim Unfallzeitpunkt am Fenster der Maschine und unterhielt sich mit seinem Teamkollegen Alan Ruschel. Er hörte Musik, bis die Motoren ausfielen und die Beleuchtung im Inneren erlosch. In der folgenden Stille, die nur vom Windgeräusch outside unterbrochen wurde, erkannte Follmann, dass ein schwerwiegender Notfall vorlag. Spätere Ermittlungen der Behörden ergaben, dass dem Charterflugzeug der Treibstoff ausgegangen war.

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Offizielle Untersuchungen stellten fest, dass Warnsignale ignoriert und der Notruf erst zu spät abgesetzt wurde. Aus dieser Perspektive leugnet Jakson Follmann den Begriff Unfall vollständig. Er ist der festen Überzeugung, dass diese Katastrophe durch menschliches Versagen und unterlassene Vorsichtsmaßnahmen hätte verhindert werden können. Die Verantwortung für den tödlichen Verlauf liegt nach seiner Ansicht klar bei der Flugsicherung und der Crew, die die Ressourcen nicht rechtzeitig managten.

Rettung durch Sergeant Nelson Bermúdez und medizinische Versorgung

Nach dem massiven Aufprall verlor Jakson Follmann sofort das Bewusstsein. Kolumbianische Rettungskräfte navigierten sich durch das unwegsame, neblige Waldgelände, um die Überlebenden zu lokalisieren. Der Polizeisergeant Nelson Bermúdez hörte schließlich einen Hilferuf und fand den bewusstlosen Follmann. Dieser befand sich in einem kritischen Zustand und erlitt insgesamt 14 Knochenbrüche sowie eine schwere Kopfverletzung.

Die medizinische Versorgung war umfassend und langwierig. Follmann lag für fünf Tage in einem künstlichen Koma, um die Folgen der Kopfverletzung und des Schocks abzuwenden. Insgesamt verbrachte er 56 Tage in einem Krankenhaus, wo Ärzte schließlich die Amputation des rechten Unterschenkels vornehmen mussten. Zwei weitere Teamkollegen und ein Journalist überlebten das gleiche Unglück, während die übrigen 68 Menschen in der Maschine sofort verstarben oder ihren Verletzungen erlagen.

Psychologische Verarbeitung und neues Leben

Bei seinem Erwachen im Krankenhaus stand Jakson Follmann vor der Aufgabe, nicht nur den Verlust seiner Körperteile zu verkraften, sondern auch den Tod seiner gesamten Mannschaft. Der emotionale Schmerz der Isolation und des Überlebensguils wurde durch die Unterstützung seiner Familie, seiner heutigen Ehefrau sowie professioneller Psychologen gemildert. Der Prozess des Neuerwerbs von Mobilität und Lebenssinn dauerte Jahre, wobei die Trauer bei vielen Überlebenden nicht sofort, sondern mit deutlicher Verzögerung in voller Wucht auftrat.

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Diese zeitverzögerte Trauer verarbeitet Follmann durch das Festhalten an der eigenen Geschichte. Die geretteten Gegenstände symbolisieren für ihn den Verlust seiner Profikarriere und seiner Freunde, dienen aber auch als Beweismittel für seinen starken Überlebenswillen. Er lehnt die Narrative ab, sein Leben sei mit dem Absturz geendet haben, und betont den fortlaufenden Kampf gegen das Vergessen der 71 Opfer.