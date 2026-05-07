Jahrzehntelanger Terror in Zürich: Rentner wegen hartnäckigen Stalkings vor Gericht

Ein 72-jähriger Mann wird in Zürich angeklagt, weil er eine ehemalige Bekannte über Jahre hinweg belästigt und mehrfache Kontaktverbote der Polizei ignoriert hat.

Am Bezirksgericht Zürich wird derzeit ein Fall verhandelt, der die dunklen Seiten menschlicher Obsession und die Grenzen rechtlicher Schutzmassnahmen aufzeigt. Im Zentrum des Prozesses steht ein 72-jähriger Rentner, dem vorgeworfen wird, eine deutlich jüngere Bekannte über einen Zeitraum von vielen Jahren systematisch gestalkt zu haben.

Die Anklage zeichnet das Bild eines Mannes, der unfähig war, eine Grenze zu akzeptieren, und der selbst massivste rechtliche Warnungen und polizeiliche Verbote als Hindernisse betrachtete, die es lediglich zu umgehen galt. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die psychologische Belastung von Opfern des Stalkings, die oft jahrelang in einem Zustand der ständigen Alarmbereitschaft leben müssen, während die Täter ihre Handlungen oft als Form von Zuneigung oder notwendiger Kommunikation missverstehen.

Die Vorgeschichte dieser belastenden Beziehung reicht bis in das Jahr 2008 zurück, als sich der Beschuldigte und die Geschädigte, ein ehemaliges Model, auf einer privaten Party kennenlernten. Was anfangs vielleicht wie eine gewöhnliche Bekanntschaft wirkte, entwickelte sich bald in eine einseitige Fixierung. Bereits im Jahr 2010 kam es zu einer ersten Welle von versuchten Kontaktaufnahmen, die die Frau als störend empfand. Erstaunlicherweise folgte darauf eine Phase der relativen Ruhe, die bis zum Jahr 2017 andauerte.

Doch diese Pause war trügerisch, denn mit dem Jahr 2017 begann eine Phase der Intensivierung, die die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränkte. Der Rentner begann erneut, die Frau über verschiedenste Kanäle zu kontaktieren. Es waren nicht nur einfache Nachrichten, sondern eine Flut von Briefen, Geschenken, SMS und E-Mails, die die Frau in ihren Alltag verfolgten.

Besonders belastend war die Tatsache, dass der Mann sogar an ihrem Arbeitsplatz auftauchte, wodurch die Grenze zwischen ihrem privaten Rückzugsort und ihrem beruflichen Umfeld komplett aufgelöst wurde. Die Reaktion der Geschädigten war konsequent und verzweifelt zugleich. Sie sperrte Telefonnummern und erstattete mehrfach Anzeige bei den zuständigen Behörden, in der Hoffnung, dass staatliche Interventionen den Mann zur Vernunft bringen würden. Die Polizei griff mehrfach ein und machte dem 72-Jährigen unmissverständlich klar, dass jeder weitere Kontakt zu rechtlichen Konsequenzen führen würde.

Im Sommer 2023 wurde schliesslich ein formelles Kontakt- und Rayonverbot durch die Stadtpolizei ausgesprochen, welches dem Mann untersagte, sich der Frau zu nähern oder sie zu kontaktieren. Doch anstatt die Anordnung zu respektieren, wartete der Beschuldigte lediglich darauf, dass die rechtliche Frist ablief, um unmittelbar danach erneut E-Mails an die Frau zu senden. Diese beharrliche Missachtung staatlicher Anordnungen zeigt die Tiefe der Besessenheit, mit der der Mann agierte.

Die Eskalation setzte sich fort, als der Rentner begann, das Umfeld der Frau in seine Strategie einzubeziehen. Nachdem ein weiteres Kontaktverbot verhängt worden war, richtete er seine Kommunikation an den Partner der Geschädigten, was die psychische Belastung für das gesamte soziale Gefüge der Frau erhöhte. Im Winter 2024 erreichte die Intensität der Nachrichten einen Höhepunkt, was schliesslich zu einem Tag in Untersuchungshaft führte. Doch selbst diese kurzzeitige Inhaftierung konnte den Mann nicht bremsen.

In einem perfiden letzten Versuch kontaktierte er die Familie einer Geschäftspartnerin der Frau. Dabei gaukelte er den Angehörigen vor, es sei etwas Schlimmes passiert, um so unter einem Vorwand an die aktuelle Telefonnummer der Geschädigten zu gelangen. Diese manipulative Vorgehensweise unterstreicht die kriminelle Energie, mit der die Privatsphäre der Frau systematisch angegriffen wurde. Angesichts dieser erschütternden Fakten fordert die Staatsanwaltschaft nun eine angemessene Strafe, um sowohl die Geschädigte zu schützen als auch eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Gefordert wird eine Freiheitsstrafe von neun Monaten. Die Staatsanwaltschaft schlägt jedoch vor, dass der Verurteilte diese Strafe erst absitzen muss, nachdem er sich einer ambulanten Behandlung unterzogen hat, was bedeutet, dass er bis dahin in Freiheit bleiben würde, sofern die Therapie erfolgt. Zusätzlich wird eine Busse von über 1000 Franken verlangt. Um die zukünftige Sicherheit der Frau zu gewährleisten, beantragt die Anklage ein erneutes Kontakt- und Rayonverbot, diesmal mit einer deutlich längeren Laufzeit von fünf Jahren.

Während der Verteidiger seine Argumente erst während der Verhandlung vorbringen wird, bleibt die Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Urteil bestehen, doch die vorliegenden Beweise zeichnen ein düsteres Bild eines jahrelangen Terrors





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