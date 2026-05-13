Die Jiesschule in Belp probiert ein neues Modell aus: Vier Tage statt fünf Schulwochen, mehr Ferienzeit reduzieren sich auf sechs Wochen. Familien möchten mehr Qualität in ihrer gemeinsamen Zeit nutzen. Doch es gibt auch Fragen nach der Durchführbarkeit.

Die langen Schulferien bieten Kindern zwar eine willkommene Pause, doch Berufstätige sehen sich oft mit Herausforderungen in der Organisation konfrontiert. Eine innovative Lösung präsentiert die neue Jahresschule in Belp, wo Schüler in Zukunft nur noch vier Tage pro Woche unterrichtet werden.

Dafür reduzieren sich die Ferien von dreizehn auf sechs Wochen. Mehr Ruhe und Struktur im Familienleben Fürsten Lennart Overdiek und Marlies Erb ist der Wechsel zur Jahresschule eine Aussicht auf ein entspannteres Familienleben. Die Kinder besuchen die Schule ganztags, von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr, an einem festen Ort. Das spart Zeit und den Stress, zwischen Schule und Mittagsbetreuung hin und her zu pendeln, sagt Marlies Erb.

Überdies bietet die Viertagewoche mehr gemeinsame Freizeit. Familien mit festem rytlichem Freitag können die längeren Wochenenden für Ausflüge nutzen. Lange Sommerferien als Belastung Martina Lutz melden ihre Tochter an der Jahresschule an, weil die langen Sommerferien für ihr Einzelkind oft langweilig sind. Die Ferien ohne Freunde sind für Kinder schwer auszuhalten.

Gleichzeitig ist für Eltern die Organisation der Betreuung schwierig. Zudem fällt der Morgen besonders schwer, denn ihre Tochter ist eine Nachteule. Das Modell der Viertagewoche soll dafür sorgen, dass die Tochter mit mehr Energie die Woche durchkommt. Neue Chancen für Bildung und Erziehung Stephan Schöll, zukünftiger Lehrer an der Jahresschule, sieht in dem Projekt eine Chance.

Als Vater kennt er die Herausforderungen der Kinderbetreuung. Das Modell bietet neue Möglichkeiten, um Familien im Alltag zu entlasten. Überdies ermöglicht die durchgehende Tagesbetreuung, mehr Blick auf die Kinder in allen Phasen des Tages zu haben. Von den ersten Morgenstunden bis zum Abend, wenn die Energie schwindet.

Dies gibt den Lehrkräften mehr Einfluss auf den pädagogischen Prozess. Die Möglichkeiten der Erholung im neuen Modell Das Projekt wird wissenschaftlich von der Pädagogischen Hochschule Bern begleitet und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Aufgrund des kontinuierlichen Betreuungsangebots entstehen Fragen nach ausreichender Erholung für Kinder und Lehrkräfte. LCH-Präsidentin Dagmar Rösler bringt zur Diskussion: Können Kinder genug entspannen, wenn der Stundenplan dichter und Ferienzeit kürzer sind?

Und wie besitzt eine Organisationsänderung die Arbeitszeit für Lehrkräfte? Diese Fragen müssen im Lauf des Projekts genau beobachtet werden





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