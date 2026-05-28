Jacqueline Badran als Alternative zu Daniel Jositsch: SP-Mitglieder müssen schwierige Entscheidung treffen

Die Zürcher SP muss sich zwischen dem langjährigen Ständerat Daniel Jositsch und der alternativen Kandidatin Jacqueline Badran entscheiden. Jositsch hat in der Vergangenheit mit seinen Positionen für Diskussionen gesorgt, während Badran bei den letzten Nationalratswahlen erfolgreich war. Die SP-Mitglieder müssen nun eine schwierige Entscheidung treffen.

Jacqueline Badran hat sich als Alternative zum langjährigen Ständerat Daniel Jositsch aufgedrängt, der immer wieder mit seinen Positionen für Diskussionen sorgt. Die Zürcher SP hat seit über zehn Jahren Jositsch als ihren Vertreter in der kleinen Kammer.

Doch ein neuer Bericht trägt den Titel '16 fragwürdige Positionen von Daniel Jositsch' und listet Punkte wie seine Ablehnung der finanziellen Unterstützung des Hilfswerks der UN für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten auf. Jositsch hat auch das SP-Frauenticket bei den letzten Bundesratswahlen als 'diskriminierend' bezeichnet und sich damit gegen die Parteilinie gestellt. Trotzdem galt seine Unterstützung bei den bevorstehenden Ständeratswahlen lange als sicher.

Die Idee war, dass er, obwohl er teilweise von der Parteilinie abweicht, noch eher linke Anliegen vertritt als ein möglicher bürgerlicher Ersatz. Doch nun hat auch Jacqueline Badran ihr Interesse an der Nominierung bekundet, die am Donnerstagabend von den 200 Parteidelegierten aus dem Kanton Zürich entschieden wird. Dies macht die Entscheidung für viele SP-Mitglieder nun schwieriger. Die Differenzen zwischen Jositsch und Teilen der Partei sollten an zwei parteiinternen Anlässen in Winterthur und Zürich besprochen und geklärt werden.

Doch trotz offenbar 'konstruktiver' Diskussionen sagen mehrere SP-Mitglieder, dass Jositsch am Zürcher Anlass wohl kaum als Ständerat nominiert worden wäre, da er auf seinen Positionen beharrt hat. Badran bietet sich nun als alternative Kandidatin mit guten Erfolgschancen an. Bei den letzten Nationalratswahlen konnte sie etwa 13'000 Wähler aus den Reihen der FDP, der SVP und der Mitte für sich gewinnen.

SP-Nationalrätin Min Li Marti hat ihre Meinung noch nicht definitiv gemacht, aber im April war sie noch klar der Meinung, dass Jositsch die Nominierung erhalten sollte. Marti sagt, dass Badran frischen Wind bringen und die Parteilinie besser vertreten könnte. So kommt Bewegung ins Rennen um den Sitz. Wegen seiner Erfahrung dürfte Jositsch immer noch der aussichtsreichere Kandidat sein.

Doch auch wenn Badran nominiert würde, könnte Jositsch sich selbst als Kandidat für die Ständeratswahl 2027 aufstellen, auch ohne den Segen der SP





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