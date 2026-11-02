Jack Lowden äußert sich zu James Bond Gerüchten

Der britische Schauspieler Jack Lowden kommentiert seine Kandidatur für James Bond. Er möchte Gerüchte nicht schüren, während die Entscheidung nahe ist.

Der britische Schauspieler Jack Lowden hat sich öffentlich von den anhaltenden Spekulationen über seinen Nachfolger als James Bond distanziert. Der 36-Jährige, der international vor allem durch seine Rolle in der Serie Slow Horses bekannt ist, erklärt dem Magazin GQ, dass er nicht beabsichtigt, die Diskussion über die nächste Verkörperung des 007-Spionagenegers zu fördern. Er betrachtet die Nominierung zwar als schmeichelhaft, will jedoch die Gerüchteküche nicht weiter befeuern.

Positionierung des Schauspielers Jack Lowden

Lowden äußerte sich in einem Interview, das bereits im September für die aktuelle Ausgabe von GQ geführt wurde. Er betonte, dass es schön sei, für eine Rolle im Gespräch zu sein, unabhängig davon, um welche Produktion es sich handelt. Dennoch lehnt er es ab, die medialen Erwartungen noch zu erhöhen. Seine klare Absage steht im Kontrast zu den jüngsten Äußerungen seines Kollegen, was die Situation erneut aufmischer.

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Einfluss von Gary Oldmans Aussagen

Die Debatte um die Besetzung wurde kurz vor dem Interview von Gary Oldman befeuert, Lowdens Co-Star in Slow Horses. Oldman erwähnte in einem Gespräch, er habe gehört, die Entscheidung sei bereits gefallen und könnte sich auf Lowden beziehen. Wenig später nahm er diese Äußerungen zurück. Er gab zu, nicht zu wissen, wer James Bond spielen wird, wünschte seinem Kollegen jedoch weiterhin viel Erfolg bei den Bewerbungen.

Konkrete Kandidaten und Casting-Prozess

Die Suche nach dem neuen 007 wird von der Casting-Direktorin Nina Gold geleitet, die bereits für Slow Horses verantwortlich war. Neben Jack Lowden gelten Callum Turner aus Masters of the Air und Josh O'Connor aus The Crown als favorisierte Kandidaten. Medienberichten zufolge haben die letzten Probeaufnahmen bereits stattgefunden, sodass eine finale Entscheidung unmittelbar bevorsteht. Unzählige Namen wurden in den letzten Jahren als aussichtsreiche Bewerber gehandelt.

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Branchenüblichkeit und mediale Dynamik

Sobald Schauspieler keine unkonventionellen Rollen spielen und einen Anzug tragen, wird ihnen die James-Bond-Rolle oft direkt an den Kopf geworfen. Dies ist ein Phänomen, das die Branche prägt und die mediale Berichterstattung antreibt. Die Intensität der Spekulationen zeigt, wie wichtig die öffentliche Wahrnehmung für die Karriere der Beteiligten ist. Lowdens Zurückhaltung wird dabei als professionelle Distanzierung gewertet.

Zukünftige Entwicklungen der Produktion

Die Filmindustrie wartet gespannt auf die offizielle Bekanntgabe des neuen James Bond Darstellers. Alle Beteiligten wissen um die Tragweite dieser Entscheidung für die Fortführung der Filmreihe. Die mediale Aufmerksamkeit bleibt hoch, bis das Studio den Namen des Nachfolgers bekannt gibt. Die Fans und Kritiker beobachten die Entwicklungen genau, da die Rolle eine der berühmtesten des Kinos ist.