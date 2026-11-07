Izchak Herzog ernennt Gadi Eisenkot zum Regierungsbildner

Nach der Parlamentswahl beauftragt Israels Präsident Izchak Herzog Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Der frühe Generalstabschef hat 28 Tage Zeit, eine Mehrheitskoalition zu finden.

Der israelische Präsident Izchak Herzog wird den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Ein Sprecher des Präsidialamtes teilte mit, Herzog habe den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag 16.00 Uhr MEZ in seine Residenz in Jerusalem eingeladen. Diese Entscheidung fiel nach intensiven Konsultationen mit allen in der Knesset vertretenen Parteien.

Eisenkot hat 28 Tage Zeit für die Koalition

Gadi Eisenkot steht nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, eine tragfähige Mehrheitsregierung zu formen. Ihm bleiben dafür zunächst 28 Tage Zeit. Der Präsident kann diese Frist um maximal 14 Tage verlängern, sollte der Prozess komplexer ausfallen. Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments beauftragen, wofür weitere 28 Tage zur Verfügung stehen. Als möglicher Kandidat für diesen Fall gilt Benjamin Netanjahu.

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Vorausgegangen waren detaillierte Gespräche zwischen dem Staatsoberhaupt und den politischen Fraktionen. Dabei empfahlen mehrere Fraktionen, die zusammen auf 67 der 120 Sitze im Parlament verfügen, Gadi Eisenkot für das Mandat. Diese Empfehlungen garantieren aber noch keine erfolgreiche Koalitionsbildung. Es bestehen verschiedene Konflikte zwischen und innerhalb der politischen Lager sowie zahlreiche rote Linien, die Kompromisse erheblich erschweren.

Scharfe Kritik an Netanjahus Einheitsaufruf

Gadi Eisenkot reagierte scharf auf die Äußerungen seines politischen Hauptgegners. Benjamin Netanjahu hatte kürzlich einen Aufruf zur Bildung einer nationalen Einheitsregierung ausgesprochen. Gadi Eisenkot bezeichnete diesen Schritt als "billige PR-Masche". Aus seiner Sicht ist es widersprüchlich, dass jener Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät habe, nun von Einheit spreche.

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Der Grund für den plötzlichen Appell an die Einheit sei lediglich, dass Benjamin Netanjahu erkannt habe, dass seine Tage im Amt gezählt seien. Gadi Eisenkot warf dem Premierminister vor, nie eine Vereinbarung eingehalten zu haben, die er mit politischen Partnern unterzeichnet habe. Sollte Benjamin Netanjahus Partei Likud und ihre Verbündeten plötzlich an einer breiten Einheitsregierung interessiert sein, würde dies der Logik des Oppositionsführers widersprechen.

Rechnerische Hürden und arabische Parteien

Das aus vier Parteien bestehende Oppositionslager verfügt über 48 der 120 Sitze in der Knesset. Für eine Mehrheit fehlen ihm also 13 Stimmen. Diese könnten von den beiden arabischen Parteien Vereinte Liste und Raam kommen, die insgesamt 19 Mandate gewonnen haben. Beide haben Gadi Eisenkot für den Auftrag zur Regierungsbildung empfohlen. Das Problem liegt in der inneren Dynamik des Lagers.

Innerhalb des Oppositionslagers gibt es erhebliche Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien. Umstritten sind sowohl deren direkte Beteiligung an einer Koalition als auch die Möglichkeit, eine Minderheitsregierung von ihnen tolerieren zu lassen. Rein rechnerisch könnten die entscheidenden Stimmen auch von den ultraorthodoxen Parteien Vereinigtes Thora-Judentum (UTJ) und Schas kommen.

Konfliktfeld Wehrpflicht und möglicher Machtwechsel

Die Parteien Schas und UTJ verfügen zusammen über 13 Stimmen, eine Regierungskoalition käme damit auf eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Stimmen. Allerdings empfahl die Schas-Partei Benjamin Netanjahu für die Regierungsbildung, während UTJ auf eine Empfehlung verzichtete. Der Sender Channel 12 berichtete, dass Schas keinen Widerstand leisten werde, sollte der geistliche Führer der UTJ dies anordnen.

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Ein wesentliches Hindernis für solche Bündnisse gilt der Streit über die Wehrpflicht. Schas und UTJ verlangen weitreichende Ausnahmen für ultraorthodoxe Juden. Gadi Eisenkot fordert hingegen eine allgemeine Dienstpflicht, die alternativ zum Militärdienst auch durch einen anderen Dienst geleistet werden kann. Ein großes Aufregerthema in der israelischen Politik könnte diese Anforderung die Verhandlungen weiter verkomplizieren.

Möglichkeiten einer großen Koalition ohne Netanjahu

Ausgerechnet jener Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät habe, spreche nun von Einheit. Diese Zusage von Gadi Eisenkot auf der Plattform X lautete: "Jetzt ist es an der Zeit, eine nationale Notstandsregierung zu bilden." Er betonte weiter, er werde alles tun, um sicherzustellen, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Aus seiner Sicht ist es dringend nötig, eine stabile Regierung zu etablieren.

Eine große Koalition des Oppositionslagers mit der Likud-Partei wäre rechnerisch ebenfalls möglich. Allerdings käme nur eine Zusammenarbeit ohne Benjamin Netanjahu an der Spitze infrage. Ob es zu einem Führungswechsel kommen könnte und sich die Parteien auf ein gemeinsames Regierungsprogramm verständigen würden, ist jedoch völlig offen. Die Parlamentswahl am 27. Oktober hat die Likud-Partei mit 27 Mandaten als stärkste Kraft hervorgebracht, gefolgt von Gadi Eisenkots neu gegründeter Partei Jaschar mit 21 Abgeordneten.

Als möglicher Kandidat für den Fall eines Scheiterns von Gadi Eisenkot gilt weiterhin Benjamin Netanjahu. Sein rechtskonservatives Lager sollte neben der Likud-Partei und den beiden ultraorthodoxen Parteien auch die rechtsextremen Parteien Religiöser Zionismus von Finanzminister Bezalel Smotrich sowie Ozma Jehudit von Polizeiminister Itamar Ben-Gvir angehören. Die Zukunft der israelischen Regierung steht nun auf der Kippe, während Gadi Eisenkot seine Gespräche intensiviert.