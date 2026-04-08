IWF warnt vor Inflation und schwächerem Wachstum durch Nahost-Konflikt

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht durch den Konflikt im Nahen Osten eine Kombination aus höherer Inflation und geringerem Wirtschaftswachstum weltweit. Insbesondere die Störung der globalen Energieversorgung durch die Blockade der Straße von Hormus und die damit verbundene Reduzierung des Ölangebots sind besorgniserregend. Energieabhängige Länder ohne eigene Ressourcen sind besonders gefährdet.

Der Internationale Währungsfonds ( IWF ) warnt vor den globalen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und prognostiziert eine Kombination aus höherer Inflation und geringerem Wirtschaft swachstum. IWF -Chefin Kristalina Georgieva äußerte gegenüber dem Nachrichtenportal Reuters ihre Besorgnis und erklärte, dass die derzeitige Situation zu steigenden Preisen und einer Konjunkturverlangsamung führt.

Die Hauptursache für diese Entwicklungen sieht der IWF in einer massiven Störung der globalen Energieversorgung, ausgelöst durch die faktische Blockade der Straße von Hormus. Diese wichtige Seestraße ist ein entscheidender Knotenpunkt für den weltweiten Öl- und Gastransport. Die Blockade hat dazu geführt, dass ein erheblicher Teil der weltweiten Ölproduktion ausgefallen ist. Etwa ein Fünftel aller Öl- und Gastransporte weltweit passiert diese Route. Diese Unterbrechung der Lieferketten hat bereits jetzt weitreichende Konsequenzen. Der IWF schätzt, dass das globale Ölangebot um etwa 13 Prozent gesunken ist. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Energiepreise und beeinflusst somit das Preisniveau in vielen Ländern.\Aufgrund dieser Entwicklungen korrigiert der IWF seine Wachstumsprognosen nach unten und erhöht gleichzeitig seine Inflationserwartungen. Ursprünglich wurde für das Jahr 2026 ein globales Wachstum von 3,3 Prozent und für 2027 von 3,2 Prozent erwartet. Nun rechnet der Fonds mit deutlich geringeren Wachstumsraten. Selbst bei einem schnellen Ende des Konflikts erwartet der IWF eine “relativ kleine” Korrektur nach unten. Bei anhaltenden Kämpfen und einer Verlängerung der Krise drohen jedoch deutlich stärkere negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Besonders betroffen von den steigenden Energiepreisen und dem verlangsamten Wachstum sind energieabhängige Länder ohne eigene Ressourcen. Diese Staaten verfügen oft über begrenzte finanzielle Spielräume, um die Auswirkungen der steigenden Preise abzufedern. Dies erhöht das Risiko sozialer Spannungen und kann zu Instabilität in diesen Ländern führen. Der IWF verzeichnet bereits Anfragen nach finanzieller Unterstützung von einigen betroffenen Ländern, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht. Die globale Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Unsicherheit, und die Folgen des Konflikts werden voraussichtlich noch lange spürbar sein.\Neben der Energieversorgung sind auch andere Sektoren von den Auswirkungen des Konflikts betroffen. Beschädigte Infrastruktur und unterbrochene Lieferketten führen zu Engpässen und Preissteigerungen bei Gas, Düngemitteln und anderen wichtigen Industriegütern. Internationale Energiebehörden berichten von der Beschädigung Dutzender Anlagen, was die Problematik weiter verschärft. Der IWF warnt zudem vor möglichen Folgen für die Ernährungssicherheit. Insbesondere die Störung der Lieferketten für Düngemittel könnte Millionen von Menschen in den Hunger treiben, da die landwirtschaftliche Produktion erheblich beeinträchtigt würde. Selbst bei einer schnellen Beendigung des Konflikts rechnet der Fonds mit anhaltenden globalen Belastungen, da die Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur und die Normalisierung der Lieferketten Zeit benötigen werden. Die globale Wirtschaft muss sich auf eine Phase der Anpassung und möglicher Turbulenzen einstellen. Die politische Führung und internationale Organisationen wie der IWF stehen vor der Herausforderung, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen des Konflikts zu minimieren und die globale Wirtschaft zu stabilisieren





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