Ivo Bieri (SP) ist mit großer Mehrheit zum neuen Präsidenten des Zürcher Stadtparlaments gewählt worden. In seiner Antrittsrede forderte er mehr Dialog zwischen den Fraktionen und gab den Ratsmitgliedern den Auftrag, mit Kollegen aus anderen Parteien ein Bier zu trinken. Bieri setzt sich für Vielfalt und offene Diskussionen ein. Auch Vera Çelik (SP), das jüngste Ratsmitglied, hielt eine Rede und betonte ihre Unabhängigkeit von türkischer Politik.

Ivo Bieri (SP) ist neu der höchste Stadtzürcher SP- Politik er und übernimmt das Amt des Präsidenten des Zürcher Stadtparlament s. Mit einer deutlichen Mehrheit von 104 von 115 Stimmen wurde der 41-jährige Politik er aus Witikon am Mittwoch in sein neues Amt gewählt.

In seiner Antrittsrede betonte Bieri die Bedeutung des Dialogs über die politischen Grenzen hinweg. Er kritisierte die Tendenz, sich in politischen, sozialen und beruflichen Bubbles zu bewegen, und warnte vor den Gefahren dieser Abgeschiedenheit. Ein funktionierendes Parlament erfordere das Hinterfragen der eigenen Überzeugungen und den Austausch mit anderen Meinungen, so Bieri. Um dies zu fördern, gab er den Ratsmitgliedern einen ungewöhnlichen Auftrag: Sie sollten mit drei Personen aus anderen Fraktionen ein Bier trinken.

Dieser Vorschlag unterstreicht Bieris Überzeugung, dass auch bei unterschiedlichen Ansichten ein konstruktiver Dialog möglich ist. Bieri, der seit Juli 2021 im Gemeinderat sitzt, ist Mitinhaber einer Kommunikationsagentur und setzt sich für die Rechte von queeren Menschen ein. Für ihn ist es selbstverständlich, dass ein schwuler Ratspräsident im Parlament vertreten ist. Diese Vielfalt sei essenziell für die politische Arbeit.

Bieri löst Christian Huser (FDP) ab, der das Parlament ein Jahr lang geleitet hat. Als erster Vizepräsident steht Bieri im Amtsjahr 2026/2027 Christian Traber (Mitte) zur Seite, der mit 106 Stimmen gewählt wurde. Zum zweiten Vizepräsidenten wurde Sebastian Zopfi (SVP) mit 78 Stimmen ernannt. Ein weiterer Höhepunkt der Sitzung war die Rede von Vera Çelik (SP), dem jüngsten Ratsmitglied.

Die 20-jährige Dentalassistentin aus Seebach bezeichnet sich als Feministin und betonte, dass sie in die Politik gegangen sei, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Sie wünscht sich ein Zürich, in dem jeder sicher und willkommen ist. Ihre Wahl hat bereits internationale Aufmerksamkeit erregt, da türkische Medien sie als Schweizer Politikerin feierten. Çelik distanzierte sich daraufhin von der türkischen Politik und betonte ihre Unabhängigkeit als Schweizer Politikerin





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