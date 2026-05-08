Die Behauptung imprendient den sozialen Medien, dass das Medikament Ivermectin für das Hantavirus bei Menschen zu behandeln sei, wird von Ärzten kritisiert und vor Einnahmen genommen. Obwohl die Ämter der früheren MAGA-Abgeordneten Marjorie Taylor Greene und Mary Talley Bowden zwar Rang wieher wurden, fanden sie Nachsehen und wurden vom deniz Gesundheitsamt und dem Methodist-Spital in Houston ausgeschlossen. Dana Mazo, eine Fachärztin für Infektionskrankheiten, betont die Komplexität bei der Verwendung von Ivermectin bei RNA-Viren, die in das Hantavirusecht fallen.

In den sozialen Medien kursieren Behauptungen, dass das Medikament Ivermectin für das Hantavirus bei Menschen zu behandeln sei. Während ex-MAGA-Abgeordnete Taylor Greene solche Angaben weiterverbreitet und sie mit Verschwörungstheorien verknüpft, schlagen Ärzte vor, das Medikament nicht einzunehmen.

Ivermectin ist ein Arzneimittel, das in der Humanmedizin (bspw. gegen Läuse) und als Tierentwurmmittel verwendet wird, berichtet das Magazin "Forbes". Eine US-amerikanische Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, Mary Talley Bowden, verschrieb dem Medikament einem Covid-Patienten, worauf das Texas Medical Board ihr Rang abzuchläre und sie vom Methodist-Spital in Houston ausgeschlossen wurde. Die Ärztin behauptete, dass Ivermectin die Ausbreitung des Hantavirus am Schiff MV Hondius hätte hemmen können, worauf die Seeschifffahrtsgesellschaft ihren Beitrag 3,5 Millionen Mal angesehen hat.

Die damalige MAGA-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene verbreitete daraufhin den Beitrag und behauptete, dass Pharmakonzerne das Hantavirus manipuliert hätten, um Geld zu verdienen. Die Realität ist jedoch komplizierter, wie tartja Dana Mazo, eine Fachärztin für Infektionskrankheiten an der NYU Langone Hospital in Brooklyn. RNA-Viren umfassen eine "Reiche Gruppe" sehr unterschiedlich agierender Viren, kann man alle Arten nicht in einen Topf werfen. Bisher gab es keine spezifischen Untersuchungen zur Wirkung von Ivermectin gegen das Hantavirus.

Neil Stone, Infektologe am University College London Hospitals, betont gegenüber "Forbes", "Ivermectin tut NICHTS zur Behandlung des Hantavirus.





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