iVanky Fusiondock Ultra: Die ultimative Konnektivitätszentrale für Mac-Profis

Eine umfassende Analyse des iVanky Fusiondock Ultra, das mit 26 Anschlüssen und Thunderbolt 5 neue Maßstäbe für Mac-Nutzer setzt.

Die Welt der Konnektivität hat einen neuen Gipfel erreicht, und dieser heißt iVanky Fusiondock Ultra. Für den durchschnittlichen Laptop-Nutzer mögen 16 USB-Anschlüsse bereits wie eine astronomische Zahl wirken, doch wenn man in die Welt der High-End-Produktion eintaucht, wird schnell klar, dass Platz für mehr nie zu viel ist.

Das Fusiondock Ultra ist kein Gerät für jedermann. Es ist ein spezialisiertes Werkzeug für Mac-Profis, die an der Grenze des technisch Machbaren arbeiten. Wer täglich mit riesigen Datenmengen, komplexen Videoschnitten in 8K oder hochauflösenden 3D-Modellen hantiert, wird in dieser Dockingstation eine Lösung finden, die bisherige Standards sprengt. Natürlich ist der Preis entsprechend hoch, was eine sorgfältige Abwägung erfordert.

Man muss sich fragen, ob man die schiere Menge an Anschlüssen und die Unterstützung für mehrere hochauflösende Displays tatsächlich benötigt, bevor man diese Investition tätigt. Im Vergleich zu seinen Vorgängern und der Konkurrenz setzt das iVanky Fusiondock Ultra neue Maßstäbe. Während das Fusiondock Max 2 bereits mit 23 Anschlüssen beeindruckte, hebt das Ultra die Messlatte auf unglaubliche 26 Ports. Ein besonderes Highlight ist die Netzwerkfähigkeit: Mit einem 10-Gb-Ethernet-Anschluss lässt es das Max 2 mit seinen 2,5-Gb-Anschlüssen weit hinter sich.

Zudem bieten alle integrierten USB-Ports eine Geschwindigkeit von 10 Gbit/s, was den Datentransfer zwischen externen SSDs und dem Mac massiv beschleunigt. Besonders hervorzuheben ist die Integration von Thunderbolt 5. Mit zwei Upstream- und vier Downstream-Thunderbolt-5-Anschlüssen, die eine Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s ermöglichen, wird ein Durchsatz erreicht, der zuvor undenkbar war. Das macht das Gerät zur idealen Zentrale für Workflows, bei denen Zeit Geld bedeutet.

Die technische Architektur des Fusiondock Ultra ist das eigentliche Herzstück. Im Gegensatz zu vielen anderen Docks nutzt iVanky hier zwei separate Thunderbolt-5-Chips. Man kann es sich fast wie zwei unabhängige Dockingstationen vorstellen, die in einem einzigen Gehäuse verschmolzen sind. Diese Dual-Chip-Konfiguration ermöglicht eine native Unterstützung von bis zu vier externen Displays, ohne dass der Nutzer auf Drittanbietersoftware wie DisplayLink zurückgreifen muss, welche oft die Systemressourcen belastet oder die Bildqualität durch Komprimierung beeinträchtigt.

Das Ultra kann bis zu vier 6K-Displays mit 60 Hertz oder zwei 8K-Displays mit 60 Hertz ansteuern. Während Konkurrenzprodukte wie das CalDigit TS5 Plus zwar ebenfalls leistungsstark sind, erfordern sie oft eine Verkettung der Monitore, wenn man die maximale Anzahl an Displays nutzen möchte. Das iVanky Ultra löst dieses Problem durch seine dedizierten DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse, sodass jeder Monitor direkt und unabhängig angeschlossen werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die physische Verbindung zum Computer.

Um die enorme Bandbreite zu bewältigen und Engpässe zu vermeiden, nutzt das Fusiondock Ultra zwei Upstream-Thunderbolt-Anschlüsse. Diese werden über ein speziell entwickeltes Doppelkabel mit dem Mac verbunden. Ein besonders eleganter Detailpunkt ist die magnetische Ausrichtung der Stecker, die dafür sorgt, dass sie perfekt an den nebeneinander liegenden Ports eines MacBooks einrasten. Dies sorgt nicht nur für eine saubere Optik auf dem Schreibtisch, sondern garantiert auch eine stabile Verbindung.

Der einzige nennenswerte Kompromiss ist, dass zwei der wertvollen Thunderbolt-Ports des Macs belegt werden. Zudem ist die volle Funktionalität des Docks nur gewährleistet, wenn beide Kabel angeschlossen sind. Wer jedoch bereit ist, diesen Preis zu zahlen, erhält eine Konnektivitätszentrale, die in Sachen Leistung und Vielseitigkeit derzeit kaum zu übertreffen ist. Von der hochwertigen Verpackung bis hin zur massiven Bauweise strahlt das Produkt eine Professionalität aus, die genau die Zielgruppe anspricht, die keine Kompromisse bei ihrer Hardware eingehen will





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Ivanky Thunderbolt 5 Dockingstation Macbook Pro Hardware

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