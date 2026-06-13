IV‑Entscheidung gegen Gemeindepräsidenten mit Querschnittslähmung löst bundesweite Debatte aus

Ferdinand Pulver, seit 2024 Gemeindepräsident von Reinach und nach einem Unfall querschnittsgelähmt, verliert seine IV‑Rente wegen höherem Einkommen. Der Fall provoziert Diskussionen über Fehlanreize im Schweizer IV‑System und fordert Reformen für mehr Flexibilität und Inklusion.

Vor neunzehn Jahren ereignete sich im Schwarzwald ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der damals 23-jährige Grafikdesigner Ferdinand Pulver von einem frontal auftauchenden Auto erfasst wurde.

Er erlitt dabei eine Querschnittslähmung und verbrachte anschließend eine Woche im künstlichen Koma. Pulver erinnert sich nicht mehr an den Unfall selbst, spricht aber offen über die langfristigen Folgen für sein persönliches und berufliches Leben. Nach seiner Genesung kehrte er zunächst in Teilzeit zu seiner früheren Tätigkeit als Grafiker zurück und erhielt dafür eine halbe IV‑Rente, die ihn finanziell unterstützen sollte, während er mit den Folgen seiner Behinderung kämpfte.

Im Jahr 2024 wurde Pulver überraschend zum Gemeindepräsidenten von Reinach im Kanton Basel‑Land gewählt. Das Amt ist kein reines Milizamt, sondern ein hauptberuflicher Posten mit einem Pensum von fünfzig Prozent und einem Jahresgehalt von rund 107 000 Franken. Durch die Annahme der IV‑Rente und gleichzeitig das höhere Einkommen aus dem politischen Amt wurde ihm die Rente jedoch gestrichen.

Die Invalidenversicherung begründete diese Entscheidung mit ihrem Grundprinzip: Sobald das Gesamteinkommen einer Person mit Behinderung gleich hoch oder höher ist als das, was ohne Behinderung verdient worden wäre, entfällt die Anspruchsgrundlage für die Rente. Die IV verteidigte damit, dass ihre Aufgabe in erster Linie die Absicherung von Einkommensausfällen sei und nicht die Förderung eines bestimmten Berufswegs.

Pulver sah darin jedoch einen klaren Fehlanreiz, weil er nach allen Abzügen nun monatlich weniger Geld zur Verfügung hat, als er während des Bezugs der Rente hatte. Er argumentierte, dass die Entscheidung nicht nur ihn persönlich treffe, sondern ein Signal an alle Menschen mit Behinderung sei, die sich beruflich oder politisch weiterentwickeln wollen. Für Pulver steht die Frage nach der Grundprinzipien­gerechtigkeit im Vordergrund, nicht der reine Geldbetrag.

Pulver hat gegen die Entscheidung der IV vor Gericht geklagt, jedoch bislang keinen Erfolg gehabt. Er erwägt nun, den Rechtsweg bis zum Bundesgericht zu beschreiten, um endgültige Klarheit zu erhalten. Sollte er im Endeffekt Recht bekommen, plant er, etwaige Nachzahlungen an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Sein Fall hat bereits eine breitere Debatte auf Bundesebene ausgelöst.

Der Nationalrat Philipp Kutter (Die Mitte, Zürich), selbst seit einem Skiunfall 2023 im Rollstuhl, nutzt den Vorfall, um auf die Unterrepräsentation von Menschen mit Behinderung in der Politik hinzuweisen. Kutter warnt davor, dass das aktuelle IV‑System Anreize setze, die Betroffene davon abhalten, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil sie befürchten, ihre Rente zu verlieren.

Auch die Behindertenorganisation Pro Infirmis äußerte Kritik: Der Kommunikationsleiter Philipp Schüepp verurteilte die Entscheidung als abschreckend, insbesondere weil das Risiko einer Rentenstreichung potenzielle Kandidaten von weiterem Engagement abhalte. Die Diskussion dreht sich nun um mögliche Reformen des IV‑Systems, um mehr Flexibilität zu schaffen und Fehlanreize zu beseitigen, sodass Menschen mit Behinderung ohne Angst vor finanziellen Verlusten politisch oder beruflich aktiv werden können





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Invalidenversicherung Barrierefreiheit Politische Teilhabe Rentenrecht Behindertenpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debatte um Wohnraum: Stadtrat lehnt «Winterthurer first»-Initiative abDie Bevorzugung von Einheimischen sei kein wirksames Mittel gegen Wohnungsnot, argumentiert der Stadtrat. Und er sieht einen Widerspruch zur bestehenden Praxis.

Read more »

«Ich traue ihm nicht»: Nastassja Kinski reagiert auf Debatte um Wenders-FilmWim Wenders will den Film mit der Nacktszene der damals 13-jährigen Nastassja Kinski nicht mehr zeigen. Kinski reagiert zurückhaltend.

Read more »

Marathonsitzung vor Führungs-Entscheidung beim ORFDer ORF sucht nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin ab 2027. Die entscheidende Sitzung des ORF-Stiftungsrats samt Hearing der neun Kandidaten dauert wesentlich länger als geplant.

Read more »

EU-Rückführungsverordnung: Politische Debatte über Schweizer Beteiligung an Drittstaaten-ZentrenDie neue EU-Rückführungsverordnung zur Schaffung von Abschiebezentren in Drittstaaten löst in der Schweiz eine kontroverse Diskussion aus. Während die SVP eine aktive Rolle fordert, bleiben Bundesrat, SP und EVP skeptisch und verweisen auf menschenrechtliche Bedenken und praktische Umsetzungsprobleme.

Read more »