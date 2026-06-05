Unerwartete Wendung bei den French Open 2024: Das erste rein italienische Herren-Halbfinale der Open Era musste wegen einer Viruserkrankung abgesagt werden. Flavio Cobolli zieht kampflos ins Finale ein und trifft auf Alexander Zverev. Matteo Arnaldi verpasst sein historisches Duell und den Einzug in die Top 30. Cobolli erreicht unabhängig vom Ausgang erstmals die Top 10.

An diesem Freitagabend hätte zum ersten Mal in der Open Era ein rein italienisches Halbfinale bei den Herren der French Open stattfinden sollen. Das historische Duell zwischen Matteo Arnaldi (ATP-Rang 104) und Flavio Cobolli (ATP-Rang 14) musste jedoch abgesagt werden.

Weniger als eine halbe Stunde vor Spielbeginn gab Arnaldi wegen einer Viruserkrankung auf. Dadurch zieht Cobolli kampflos ins Finale ein, wo er am Sonntag um 15 Uhr (live auf SRF) auf Alexander Zverev (ATP-Rang 3) trifft. Der Deutsche hatte das erste Halbfinale gegen Jakub Mensik (ATP-Rang 27) in vier Sätzen gewonnen. Arnaldi erlebte ein gewaltiges Pech.

Zuvor war der 25-jährige Italiener bei den French Open noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen, das sein bestes Grand-Slam-Ergebnis darstellte. Durch seinen starken Lauf in Paris wird er in der Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne machen und sich den Top 30 annähern. Auch für Cobolli, 24 Jahre alt, wäre es der erste Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale gewesen. Er überwindet diese Hürde nun ohne Spiel und kämpft am Sonntag wie Zverev um den ersten Major-Titel.

Unabhängig vom Finalergebnis wird Cobolli am Montag erstmals in die Top 10 der Welt vorstoßen. Bei einem Sieg würde er auf Rang 5 klettern, bei einer Niederlage immerhin auf Rang 10. Das Finale zwischen Cobolli und Zverev verspricht große Spannung. Während Zverev bereits über Erfahrung in Grand-Slam-Endspielen verfügt, geht es für Cobolli um den Durchbruch.

Seine kampflose Finalteilnahme ist ein Novum in der Geschichte der French Open und zeigt die unvorhersehbaren Dynamiken eines solchen Turniers. Arnaldi, der sich trotz seiner niedrigen Weltranglistenposition bis ins Halbfinale gekämpft hatte, muss nun seinen Erfolgslauf bedauern, doch sein Aufstieg wird dennoch fortgesetzt. Die French Open 2024 werden damit in jedem Fall einen neuen italienischen Champion feiern oder mit Cobolli einen ersten Finalisten aus Italien bei den Herren. Die Konsequenzen für die Weltrangliste sind erheblich.

Ein Sieg Cobollis würde ihn auf Platz 5 katapultieren und die italienische Tennisnation weiter stärken. Im Falle einer Niederlage belegt er dennoch mit Rang 10 sein bisher bestes Karriereresultat. Zverev, derzeit die Nummer 3 der Welt, hat die Chance, seinen ersten Grand-Slam-Titel in Paris zu gewinnen und möglicherweise die Weltrangliste anzuführen. Arnaldi, aktuell Nummer 104, wird trotz des verpassten Halbfinals viele Punkte sammeln und sein Ziel der Top 30 wahrscheinlich erreichen.

Die French Open 2024 werden also nicht nur wegen des möglichen historischen Finales, sondern auch wegen der signifikanten Verschiebungen in der Weltrangliste in Erinnerung bleiben





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