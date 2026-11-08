Italienische Winzer starten Gegenkampagne gegen hohe Preisspannen

Weinproduzenten wie Luca Ferraris und Stefano Chiarlo kämpfen mit moderaten Preisen für mehr Absatz. Initiativen im Piemont sollen traditionelle Trinkkultur bewahren und junge Kunden zurückgewinnen.

Luka Ferraris und Stefano Chiarlo, zwei renommierte Weinproduzenten aus dem norditalienischen Piemont, haben eine neue Initiative gestartet, um die sinkende Weinverkäufe in Italien aufzuhalten. Beide Experten kritisieren scharf die aktuellen Marktpraktiken in der Gastronomie, die viele Kunden vom Konsum abhalten. Die hohe Spannbreite der Preisaufschläge gilt als eines der Haupthemmnisse für den Umsatz im Weinbereich.

Restaurantpreise bremsen Absatz

Die Produzenten argumentieren, dass Restaurants in Italien oft extrem hohe Preise für Weine verlangen, was direkt den Absatz beeinflusst. Ferraris und Chiarlo bemängeln, dass viele Lokale Aufschläge von 30 bis 40 Prozent oder sogar noch mehr auf den ursprünglichen Abgabepreis der Flaschen aufschlagen. Diese aggressive Preisgestaltung führt dazu, dass zahlreiche Flaschen unverkauft im Lager verbleiben, was sich negativ auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirkt.

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Ein konkretes Beispiel für die Alternative stellt die Zusammenarbeit mit dem Restaurant Il Podestà in Asti dar. Der Inhaber Bruno Violato hat eine spezielle Aktion für die nächsten 40 Tage angekündigt, bei der er eine klare Strategie verfolgt. Ausgewählte Weine von Ferraris und Chiarlo werden dort zu moderaten Preisen angeboten, sowohl im Glas als auch in der Flasche.

Diese Preisstrategie ist nicht nur ein wirtschaftlicher Versuch, sondern soll auch der Kultur dienen. Die Gäste erhalten im Rahmen dieser Maßnahme gezielte Informationen über die Weintradition und die kulturelle Identität der Region Monferrato. Violato hofft, dass dieses Modell Vorbildcharakter hat und andere Gastronomen in Italien ebenfalls den Weg zu günstigeren Preisen gehen.

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Daten belegen sinkenden Konsum

Die wirtschaftlichen Bedenken der Produzenten werden durch statistische Daten untermauert, die einen drastischen Wandel im Konsumverhalten zeigen. Laut einer aktuellen Studie der Investmentbank Mediobanca sank der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Italien von 38 Litern im Jahr 2022 auf nur noch 35,6 Liter im Jahr 2025. Diese Zahlen verdeutlichen den strukturellen Rückgang der Nachfrage im Land.

Ein noch deutlicherer Trend zeigt sich im Vergleich mit früheren Jahrzehnten. Nur noch 39 Prozent der Italiener tranken 2025 regelmässig Wein, verglichen mit 57 Prozent im Jahr 2006. Ferraris verwies in diesem Zusammenhang auf seine eigene Erfahrung mit mehr als 2500 aktiven Kunden und betonte, dass Restaurants mit moderaten Preisen keine Absatzprobleme hätten. Er warnte davor, dass Betriebe mit hohen Aufschlägen zunehmend unter Druck geraten.

Mehrere Krisenlasten treffen Branche

Neben den Preisvorstellungen der Gastronomie stehen italienische Weinbauer vor weiteren massiven Herausforderungen auf dem Markt. Die Schwierigkeiten in der Branche haben mehrere, sich überlagernde Ursachen, die die wirtschaftliche Situation verschärfen. Dazu zählen unter anderem stark gestiegene Energiekosten, die die Produktionsprozesse verteuern, sowie ungünstige Witterungsbedingungen, die die Ernteerträge beeinträchtigen.

Eine weitere bedeutende Hürde stellt der internationale Handel dar. Die Auswirkungen der US-Zölle auf den Weinexport belasten die italienischen Erzeuger schwer, da die Vereinigten Staaten weiterhin zu den wichtigsten Absatzmärkten für italienische Weine gehören. Trotz dieser globalen und lokalen Probleme bleibt Italien einer der weltweit grössten Weinproduzenten und -konsumenten, doch die traditionellen Trinkgewohnheiten ändern sich deutlich und nachhaltig.