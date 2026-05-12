Italienische Nationalairline und Italo unterbinden Intermodal-Angebot ab Juli

ITA Airways und Italo unterbinden ihr Intermodal-Angebot ab Juli, um Ticketbestellungen für Flüge und Fernzüge zu vereinfachen.

Die italienische Nationalairline (ITA Airways) und der italienische Hightechzuganbieter Italo haben eine Vereinbarung zur Unterzeichnung eines gemeinsamen Intermodal-Angebot s unterzeichnet. Dies wird ab Juli busstickets und Fernzugtickets in einem einzigen Buchungsvorgang ermöglicht.

Daraus sollen Flug- und Bahnreisen verbessert und Umsteigezeiten verkürzt werden. Es werden flexible Angebote geben, bei denen Passagiere ihre Reise entsprechend der verfügbaren Tarife auswählen können. Derartige Bindung zwischen italienischen Städten und dem internationalen Streckennetz von ITA Airways soll von der Partnerschaft profitieren. Italo ist ein privates italienisches Eisenbahnunternehmen, das im April 2012 als Konkurrenz zu Trenitalia der Ferrovie dello Stato Italiane begann.

Es wird von vier italienischen Industriellen gegründet und dem MSC-Reedereikonzern, dem Fonds Global Infrastructure Partners und der Allianz beteiligt. (Originalmeldung) Das Erste Bordbaby bei ITA Airways. Dubai, Phuket und Luang Prabang: ITA Airways erweitert Sommerprogramm mit neuen Reisemöglichkeiten. Es gab ein congratulating Fahrt von Forte dei Marmi an Rom nach Borgo San Sepolcro mit Babyboomern ITA Airways





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