Ein 52-jähriger Italiener wurde in der Schweiz wegen Veruntreuung eines gemieteten Atemgeräts verurteilt. Die Lungenliga beider Basel forderte Schadenersatz und erhielt rechtlichen Beistand.

Ein 52-jähriger Italiener hat in der Kantons Basel-Landschaft rechtliche Konsequenzen zu tragen, weil er ein gemietetes Atemgerät nach Italien mitnahm, ohne es zurückzugeben oder den Kaufpreis zu begleichen. Die Lungenliga beider Basel hatte den Mann wegen dieser Handlung angezeigt, was zu einer klaren verurteilenden Entscheidung der Justizbehörden führte. Der Vorfall betrifft ein spezielles medizinisches Hilfsmittel, das für die Behandlung von Schlafapnoe unerlässlich ist und regelmäßig vermietet wird.

Details zum Mietvertrag und Gerätetyp

Die Geschichte begann im November 2023, als der 52-jährige Mann bei der Lungenliga beider Basel ein CPAP-Gerät mietete. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure und dient dazu, die Atemwege während des Schlafs offen zu halten. Diese Maschinen sind für Menschen notwendig, die unter Schlafapnoe leiden, einer Störung, bei der die Atmung immer wieder für Sekunden oder bis über eine Minute aussetzt. Ohne solche Geräte können schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie Müdigkeit und Bluthochdruck auftreten.

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Der Mietvertrag sah vor, dass das Gerät nach Ablauf der Nutzungszeit oder bei einem Umzug zurückgegeben werden muss. Da der Mann plante, die Schweiz zu verlassen und nach Italien umzuziehen, erwartete die Gesundheitsorganisation die Rückkehr der Maschine. Stattdessen informierte er die Organisation erst zwei Jahre nach der Mietsache über seinen Wegzug, gab das Gerät jedoch nicht zurück. Die Lungenliga versuchte mehrfach, den Mann zur Rückgabe oder zum Kauf des Geräts zu bewegen.

Rechtliche Schritte und Forderungen

Als der Mann den Forderungen der Lungenliga beider Basel nicht nachkam, wandte sich die Organisation an die Strafverfolgungsbehörden. Die Lungenliga forderte den 52-Jährigen auf, die Maschine entweder zum Restwert von 538,95 Franken zu kaufen oder sie zu retournieren. Beide Angebote blieben unbeachtet. Daraufhin wurde eine Anzeige erstattet und ein Schadenersatzanspruch geltend gemacht. Die Staatsanwaltschaft der Basel-Landschaft prüfte den Fall und kam zu dem Schluss, dass die Ersatzforderung ausreichend belegt war.

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Die Behörden handelten schnell und klar, da es sich um eine eindeutige Sache handelte. Es gab keine Zweifel an der Tatsache, dass das gemietete Gerät nicht zurückgegeben wurde. Die Lungenliga beider Basel unterstützte die Strafverfolgung durch die Bereitstellung der notwendigen Unterlagen und Nachweise. Dies ermöglichte es der Staatsanwaltschaft, einen Strafbefehl zu erlassen, der den Mann der Veruntreuung für schuldig spricht.

Urteil und finanzielle Folgen für den Angeklagten

Der Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft sieht eine bedingte Geldstrafe von 25 Tagessätzen vor. Jeder Tagessatz wird mit 30 Franken festgesetzt, was sich auf eine Summe von 750 Franken beläuft. Zusätzlich muss der 52-jährige Italiener eine Busse in Höhe von 300 Franken bezahlen. Diese Geldbuße dient als zusätzliche Sanktion für die nicht erfüllten Vertragspflichten und die damit verbundene Straftat.

Neben der Geldstrafe und der Busse fallen weitere Kosten an. Der Angeklagte hat Gebühren in Höhe von 520 Franken zu tragen. Diese Gebühren decken die administrativen und rechtlichen Verfahrenskosten ab, die durch die Anzeige und die darauffolgende Prüfung entstanden sind. Insgesamt ergibt sich für den Mann eine beträchtliche finanzielle Belastung, die über den ursprünglichen Wert des Geräts hinausgeht. Die Verurteilung ist jedoch nur bedingt vollstreckbar, da der Mann die Schweiz verlassen hat.

Vollstreckung in Italien und Ausblick

Da sich der 52-jährige Italiener jetzt in Italien aufhält, stellt sich die Frage der Vollstreckung des Strafbefehls. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft muss dafür ein Vollstreckungshilfeersuchen bei den italienischen Behörden einreichen. Dieses Verfahren ist notwendig, um das Urteil im Ausland durchzusetzen. Ohne diese diplomatische und rechtliche Koordination zwischen den beiden Ländern könnte das Urteil wirkungslos bleiben.

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Der Fall zeigt die Bedeutung der Einhaltung von Mietverträgen für medizinische Geräte, auch wenn die Parteien sich in unterschiedlichen Ländern befinden. Die Lungenliga beider Basel hat durch ihr konsequentes Vorgehen ein Zeichen gesetzt, dass solche Verstöße rechtliche Konsequenzen haben. Für zukünftige Mieter bedeutet dies, dass sie ihre Verpflichtungen ernst nehmen müssen, um ähnliche Probleme zu vermeiden. Die Kooperation zwischen der Schweiz und Italien wird entscheidend sein, um den Strafbefehl erfolgreich umzusetzen.